Schwules im „theater ... und so fort"

× Erweitern Grafik: theater ... und so fort Der Faenger_Plakat_Ausschnitt

Nicht zum ersten Mal zeigt das kleine, feine Münchner „theater ... und so fort“ ein Stück mit schwulem Inhalt – diesmal sogar als Uraufführung.

Ein Akrobat und sein Geheimnis – davon handelt das neueste Stück „Der Fänger“ von Autor, Schauspieler und Regisseur Frank Piotraschke. Seit über zwei Dekaden zelebriert ein ehemaliger Akrobat einen Jahrestag, an dem er seine Varieté und Zirkusvergangenheit wieder aufleben lässt und tief in seine Erinnerungen abtaucht. Zwischen all den Anekdoten, komischen und tragischen Geschichten über die kuriosen Typen am Varieté, kommt allmählich ein tieferliegendes Geheimnis aus einer sehr gefährlichen Zeit zum Vorschein. Die Erinnerungen des „Fängers“ im Stück an seine große Liebe sind offensichtlich in der Zeit des Nationalsozialismus angesiedelt. Eine Geschichte über eine verbotene Liebe und über einen Verrat mit schrecklichen Folgen ... Premiere ist Mittwoch, 2. Februar, das Stück ist zu sehen bis 5. März.

theater ... und so fort, Hinterbärenbadstr. 2, www.undsofort.de