Das Menthol Zigaretten Verbot: Welche Alternativen gibt es?

Es gibt sie noch, wenn auch in anderer Form

Menthol Zigaretten in reiner Form sind legal in Deutschland und im gesamten Raum der EU nicht mehr erhältlich. Allerdings in etwas abgewandelter Variation wieder verfügbar. Die Lösung besteht in einer Anreicherung mit Mentholaroma oder optimal in der Umstellung der Rauchgewohnheiten auf die Nutzung von E-Zigaretten.

Menthol als Liquid ist erlaubt

Die Umstellung auf E-Zigarette und E-Shisha bringt gleich zwei erstaunliche Effekte: Menthol als rein pflanzliche Substanz ist nicht schädlich für die Gesundheit, solange diese nicht in Kombination mit Nikotin konsumiert wird. Zum anderen gewöhne sich der Nutzer seiner E-Zigarette oder E-Shishas das Rauchen von tabakhaltigen Zigaretten ab, heißt es immer wieder. Ein doppelter Effekt, den es auszuprobieren lohnt. Ansonsten bestehen noch einige andere, innovative Möglichkeiten, Zigaretten zu aromatisieren.

Der männer* Überblick:

Aromakarten

Da Menthol eine stark aromatische Minze ist, wirkt das Zugeben einer so angereicherten Karte in die normale Zigarettenschachtel als Aromaquelle. Der Nachteil ist, dass die Wirkung nach etwa einer halben Stunde nachlässt. Wer den Geschmack liebt, wird auch noch nach einer Stunde den Hauch von frischer Minze im Rauch atmen. Auf diese Weise können normale Zigaretten angereichert ein vollwertiges Mentholerlebnis bieten. Die Karten können mit Aromaspray wieder aufgefrischt werden. Für die Geruchsneutralisierung am Abend eignen sich Duftkerzen, welche dazu noch heimelig leuchten.

Menthol Filter

Wer seine Zigaretten aus den Grundstoffen selbst herstellen kann, ist hier im Vorteil. Ein separater Filter wird bei dieser Methode beim Drehen oder Stopfen eingearbeitet. Die Wirkung ist verblüffend: Die Zigarette bekommt die beliebte, kühl-minzige Note. Alternativ zum normalen Filter können auch Hohlfilter von normalen Zigaretten mit einem aromatisierten Innenfilter bestückt werden. Für diese Methode sind Zigaretten mit Hohlfilter aus Sets geeignet, in welchem die Filter als Bausatz beiliegen. Die fertige Zigarette besitzt also nach der Bestückung zwei Filter, der mentholhaltige Teil ist innen eingelegt.

Mentholhülsen für das Drehen

Foto: TBEC Review - Vaping the 777 E-Hookah/E-Shisha, CC BY 2.0 / wikimedia Foto: CC BY 2.0, Link

Eine einfache, aber sehr effektive Lösung ist das Verwenden von aromatisierten Zigarettenhülsen. Diese werden wie normale Hülsen beim Drehen verarbeitet, nur dass jetzt ein starkes Aroma außen anhaftet. Bei dieser Möglichkeit, Menthol Zigaretten zu ersetzen, ist das Anlegen eines größeren Vorrates nicht zu empfehlen, da das Aroma relativ schnell wieder verfliegt. Alternativ dazu können Schachteln mit Aromakarten aufgefrischt oder die Rohware mit Aromen aus Ampullen angereichert werden.

Wichtiger Unterschied

Menthol ist eine pflanzliche Substanz, die aus Minze gewonnen wird. Bei einer (jetzt verbotenen) Menthol Zigarette sind Teile dieser Wirkstoffe im Tabak enthalten. Im Unterschied dazu sind die jetzt angebotenen Alternativen laut Herstellern keine substanziellen Medien, sondern lediglich mit Aroma angereicherte Trägermaterialien, die durch die starke Geruchsentwicklung auf den Tabak übergehen. Es handele sich also bei allen Varianten nicht um eine Umgehung des Verbotes, sondern um eine neue, sekundäre Geschmacksanreicherung von Tabakwaren.