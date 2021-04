Mancave ist für kleine Jungs: Wir zeigen dir dein Herrenzimmer

Immer häufiger lesen wir, dass die sogenannten Mancaves das Must-Have für jeden Mann sind. Im Prinzip handelt es sich dabei jedoch nur um Spielzimmer, wo Cis-Männer dem kleinen Jungen in sich freien Lauf lassen. Daran ist prinzipiell nichts auszusetzen. Allerdings gibt es Männer, die andere Bedürfnisse haben, die über das Zocken und den Konsum von Unterhaltungselektronik hinaus gehen. Der Genuss sollte im Vordergrund stehen. Du möchtest vielleicht nicht nur stupide Videogames zocken, sondern du willst gemütlich ein gutes Buch in deinem Sessel lesen und dabei ein Glas deines Lieblingswhisky genießen. Was du brauchst, ist dein eigenes Herrenzimmer.

Was ist ein Herrenzimmer?

Vielleicht kennst du die Herrenzimmer aus Filmen, die etwa im Zeitalter die Industrialisierung spielen. Hier verfügen vor allem die edlen alten weißen Herren aus der Oberschicht, in das sie sich nach einem Dinner zurückziehen können. Dort werden dann Whisky oder Brandy getrunken und natürlich Zigarren geraucht. Heute sollte so ein Zimmer für alle realisierbar sein.

Im Gegensatz zur Mancave, wie wir sie heute kennen und sie vor allem bei Cis-Männern sehr beliebt ist, steht hier bei unserem Beispiel keine Unterhaltungselektronik im Vordergrund, sondern der edle Entspannungscharakter. Luxuriöse dunkle Möbel treffen auf andere hochwertige Materialien. Hier kann Man(n) sich einfach wohlfühlen und vom stressigen Alltag abschalten.

Dein Zimmer wird zu einer Art Tempel des Genusses für dich und das wirkt sich wiederum positiv auf deine Gesundheit aus.

Dafür sind Herrenzimmer bestens geeignet

Es ist dein eigener kleiner Rückzugsort, den du dir in deiner Wohnung schaffen kannst. Lebst du beispielsweise mit Partner*in zusammen, ist es wichtig, dass ihr euch Freiräume lasst. Idealerweise hat also jeder von euch so einen Raum, in den er sich bei Bedarf zurückziehen kann.

Oft können solche Zimmer auch als Treffpunkt für dich und deine Freunde dienen. Hier könnt ihr gemeinsam entspannen und dabei ein gutes Glas trinken. Oder ihr verliert euch einfach in einem tiefgründigen Gespräch.

Gemütlich, aber dennoch luxuriös

Wenn du dir deinen Rückzugsort einrichtest, sollte die Gemütlichkeit im Vordergrund stehen. Oft werden solche Herrenzimmer mit Materialien wie dunkelbraunem Leder und Holz verknüpft. Das kannst du natürlich so machen, allerdings bleibt es dir allein überlassen, wie du letzten Endes dein Zimmer einrichtest.

Achte auf hochwertige Materialien, die trotz allem eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlen. Wähle bequeme Sofas und Sessel, statt ungemütlicher Stühle und Hocker. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du zudem über einen Kamin nachdenken. Das knisternde Feuer wirkt einfach nur beruhigend und es lässt dich bei Buch und Whisky nur noch mehr entspannen. Bestens geeignet ist beispielsweise ein Kaminofen von ofen.de.

Couch und Sessel

Wie bereits erwähnt dürfen Sofas und Sessel in deinem Herrenzimmer nicht fehlen. Dabei sollte die Sitzfläche ausreichend tief sein, damit du dich auch im Sitzen gut entspannen kannst. Ein beliebtes Material dabei ist ein dunkles Leder. Dadurch bekommt das Zimmer einen hochwertigen und luxuriösen Look. Außerdem lässt sich das Leder leicht reinigen.

× Erweitern Foto: Anthony Fomin / unsplash / CC0

Wenn du auf einen antiken Look stehst, solltest du unbedingt auf dem Flohmarkt vorbeischauen, bevor du dein Zimmer einrichtest. Hier kannst du bestimmt den ein oder anderen Schatz finden, der möglicherweise gut in dein Herrenzimmer hineinpasst. Auch Kleinanzeigenportale oder Antiquariate sind dazu bestens geeignet.

Der Kaffeetisch wird zum Whiskytisch

Zur Sitzgruppe gehört ein passender Couchtisch. Entweder bieten sich hier Möbel aus einem dunklen Holz an. Auch hier lassen sich auf einem Flohmarkt bestimmt für kleines Geld entsprechende Tische finden. Allerdings muss es nicht immer ein richtiger Tisch sein. Besonders beliebt sind große antike Truhen, die als Kaffee-, beziehungsweise Whiskytisch genutzt werden können. Gleichzeitig bieten die Truhen noch eine Menge Stauraum, ohne dass die Sachen darin einstauben.

Eine gute Bar ist immer aufgestockt

Die Bar ist natürlich das Herz deines Herrenzimmers. Allerdings gehört hier nicht irgendwelcher Fusel hin, sondern leckere Schnäpse, die sich genießen lassen. Wenn du nicht so der Fan von hartem Alkohol bist, dann eignen sich erlesene Weine oder hochwertige Craft-Beer-Sorten.

Wenn du gar keine alkoholischen Getränke in deiner Bar haben möchtest, ist das natürlich auch in Ordnung. Viele stocken ihre Bar mit leckeren Kaffeesorten oder Tees auf. Alles was schmeckt, ist erlaubt.

Zum Aussehen: Entweder eignet sich hier eine richtige Bar, mit einer Theke aus Holz. Oft verschwindet dir Bar jedoch auch in einer Schrankwand. Ein besonders cooles Gimmick, das du möglichweise aus Filmen kennst: Die Bar, die sich in einem Globus versteckt.

Dekoelemente

Weniger ist mehr. Die Einrichtung soll eigentlich für sich wirken. Vielleicht können ein paar Bilder oder andere kleine Dekoelemente gut in deinem Zimmer aussehen. Allerdings solltest du die Dekoration grundsätzlich so reduziert wie möglich lassen.

Unterhaltungsmöglichkeiten dürfen nicht fehlen

Auch wenn es nicht der große Fernseher sein muss, darf ein bisschen Unterhaltung an deinem Rückzugsort dennoch nicht fehlen. Besonders gut, passen hier große Bücherregale hinein, mit den Werken, die du bereits gelesen hast oder noch lesen möchtest. Wenn du etwas mehr Platz hast und auf Billard stehst, warum dann nicht direkt einen passenden Tisch in deinem Herrenzimmer aufbauen?

Natürlich muss es nicht ganz so pompös sein. Ein hübscher Schachtisch kann ebenfalls zum Blickfang werden. Andere Gesellschaftsspiele können für weitere Unterhaltung sorgen, genauso wie eine hochwertige HiFi-Anlage, um das Lieblingsalbum zur Entspannung abzuspielen.