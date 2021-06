Einrichtung: So optimierst du deinen Wohnraum

Der Wohnraum eines Menschen ist immer ein Spiegel seiner Seele. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Einrichtung wählst, die zu deinen persönlichen Vorlieben und deinem Charakter passt. Für unterschiedliche Räume bieten sich jeweils andere Einrichtungsgegenstände an. Dieser Artikel stellt verschiedene Utensilien und Strategien vor, mit denen die stilvolle Einrichtung deines Wohnraums zum Kinderspiel wird.

× Erweitern – ANZEIGE – Wahres Wohlbefinden im eigenen Wohnbereich ist nur mit einer stilvollen Einrichtung möglich Foto: pixabay.de © StockSnap / CC0

Gesamtkonzepte vs. Raumkonzepte

Bei der Einrichtung deines Wohnraums sind Inspiration und Bauchgefühl zwar hilfreich, ohne ein konkretes Konzept werden deine Bemühungen aber nur Stückwerk bleiben. Dann besteht die Gefahr, dass du viele Utensilien wählst, die für sich genommen zu dir passen, aber nicht miteinander harmonieren. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Konzepten, aus denen du wählen kannst: Gesamtkonzepte und Raumkonzepte. Wenn du dich für ein Gesamtkonzept entscheidest, ergibt die Einrichtung deines Wohnbereichs ein großes Ganzes. Alle Einrichtungsgegenstände und Zimmer sind perfekt auf dich und deine Vorlieben abgestimmt und erzählen von dir und deinem Lebensstil.

Raumkonzepte bieten dir hingegen die Möglichkeit, kreativ zu werden und unterschiedliche Einrichtungsstile auszuprobieren. Hierbei entwickelst du für jedes Zimmer ein eigenes Konzept, das in sich abgeschlossen ist. So kannst du beispielsweise ein gemütliches, rustikales und traditionelles Schlafzimmer einrichten, dich dafür aber für ein modernes, futuristisches und zukunftsträchtiges Wohnzimmer entscheiden. So hast du die Möglichkeit, mit jedem Raum eine eigene Geschichte zu erzählen und eine andere Facette deiner Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Schnell wird deine Wohnung zum Rückzugsort, an dem du dich zu Hause fühlst und regenerieren kannst.

Attraktive Kunstobjekte für das eigene Zuhause

Kunst ist ein außergewöhnliches und vielseitiges Designelement, das auf vielfältige Weise eingesetzt werden kann. Einige Kunstwerke beschäftigen sich mit klassischen Motiven und Naturthemen, andere behandeln moderne Problemstellungen oder zeigen Personen. Einige Künstler wollend das Wahre und Schöne verbildlichen, anderen geht es um die dunklen Schattenseiten des Lebens. Durch die Wahl der passenden Kunstwerke verleihst du deinem Wohnbereich einen ganz eigenen Stil. Ob einzigartige Originale oder handsignierte Editionen, die Kunst bietet dir eine große Zahl an Entfaltungsmöglichkeiten.

Es gibt eine große Auswahl an Kunstformen, mit denen du dein Zuhause gestalten kannst. Einige sind Fans von Gemälden, andere begeistern sich für Öl- oder Acrylbilder und wieder andere finden Skulpturen faszinierend. In einigen Wohnungen macht sich gegenständliche und figurative Kunst besonders gut, in anderen ist abstrakte Gegenwartskunst optimal aufgehoben. Außerdem kannst du dich entscheiden, ob du gerne junge, aufstrebende Kreative unterstützen oder Kunstwerke von bekannten, etablierten Künstlern erstehen möchtest.

Gemütlichkeit im Wohnzimmer

× Erweitern Foto: pixabay.de / André Azambuja / CC0 Für das Wohnzimmer – den Ort der Gemütlichkeit – gibt es viele stilvolle Einrichtungsgegenstände. Foto: André Azambuja / pixabay.de / CC0

Im Wohnzimmer darf eine gemütliche und stilvolle Sitzgruppe nicht fehlen. Sämtliche Sessel, Stühle und das Sofa sollten einander zugewandt sein. So bildet sich ein in sich abgeschlossenes Ganzes und die Kommunikation mit deinen Gästen gelingt mühelos. Gerade im Wohnzimmer bieten sich Stilbrüche an. So kannst du bei den Möbeln auf Holzoberflächen setzen, dafür aber eine Tischplatte aus Marmor wählen. Achte darauf, Möbelstücke zu wählen, die eine optimale Mischung aus Eleganz und Funktionalität zu bieten haben.

Bei der Einrichtung des Wohnzimmers spielen Farben eine wichtige Rolle. Setze bei der Erstellung deines Wohnkonzepts daher Farbtableaus ein. Mit diesen stellst du verschiedene Farben einander gegenüber und siehst so, ob diese zueinander passen. Durch eine geschickte Kombination aus Hauptfarben, Nebenfarben und Akzentfarben erzielst du tolle Wirkungen und erreichst, dass das Zimmer je nach Wunsch warm, kühl, natürlich oder modern aussieht.

Die passende Einrichtung für das Arbeitszimmer

Ein Arbeitszimmer ist zumeist ein praktischer Raum, in dem es vor allem um Funktionalität geht. Trotzdem hast du auch hier die Möglichkeit, durch Einrichtungsgegenstände stilvolle Akzente zu setzen. Hierdurch kreierst du eine angenehme, kreative Atmosphäre, in der dir das Arbeiten leichtfällt. Wenn dir eine schlichte, neutrale, klassische Büroeinrichtung hilft, ist das völlig in Ordnung. Ein Homeoffice bietet jedoch den Vorteil, dass es wohnlicher und gemütlicher eingerichtet werden kann, als die Büros in einem Bürogebäude. Überlege dir daher genau, welches Arbeitsklima du als besonders inspirierend empfindest, und gestalte dein Arbeitszimmer entsprechend.

Es ist empfehlenswert, bei deinem Einrichtungskonzept auf Ergonomie zu setzen. Das gilt vor allem dann, wenn du viel Zeit in deinem Arbeitszimmer verbringst. Ein ergonomischer Bürostuhl regt dich dazu an, eine gesunde Sitzhaltung einzunehmen. So kommt es selbst bei intensiven Arbeitseinsätzen nicht zu Rückenschmerzen. Außerdem sind eine ergonomische Maus und Tastatur viel Wert. Diese schonen deine Hand, sodass Sehnenscheidenentzündungen und andere Beschwerden nicht so leicht auftreten.

Stilvolle Einrichtungsgegenstände für das Schlafzimmer

Ein Schlafzimmer ist ein Rückzugsort, an dem du jeden Tag entspannst und neue Kräfte tankst. Entsprechend solltest du es so gestalten, dass du darin schnell zur Ruhe kommst und dich wohlfühlst. Bedenke hierbei, dass ein Schlafzimmer ein sehr intimer Ort ist. Anders als bei deinem Wohnzimmer bekommen Gäste das Schlafzimmer eher nicht zu sehen. Du kannst es also perfekt auf dich und deine Wünsche beim Entspannen zuschneiden, ohne Rücksicht auf andere und deren Vorstellungen nehmen zu müssen.

Achte darauf, ein eher dezentes Bett zu wählen. Das gilt vor allem in relativ kleinen Räumen. Ein Bett ist ein dominanter Gegenstand, der das Schlafzimmer beherrscht. Wenn du ältere Einrichtungsgegenstände mit neuen kombinieren möchtest, diese aber nicht zusammenpassen, ist es sinnvoll, die älteren Möbel und Utensilien neu zu lackieren. Vor allem Bett und Nachttisch sollten perfekt aufeinander abgestimmt sein, da sie in jedem Schlafzimmer ein symbiotisches Team bilden. Wenn du deinem Biorhythmus einen Gefallen tun möchtest, solltest du halbtransparente Stoffe mit Rollos kombinieren. So hast du bei Bedarf Tageslicht im Schlafzimmer, kannst aber in ungestörter Dunkelheit schlafen.

Fazit

Es lohnt sich, Zeit und Energie in die stilvolle Einrichtung deines Wohnbereichs zu investieren. Immerhin verbringst du dort viel Zeit und möchtest dich wohlfühlen. Wichtig ist es, keine Einrichtungsentscheidungen aus dem Bauch heraus zu fällen, sondern immer ein konkretes Einrichtungskonzept zu verfolgen. Das gilt für die Auswahl von Möbeln, Kunstwerken und Dekorationsartikeln gleichermaßen. So erschaffst du einen einzigartigen Wohnbereich, der perfekt auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.