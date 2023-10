Stilvolle Schlafzimmereinrichtung

× Erweitern Foto: Freepik Stilvolles Schlafzimmer

Ein Raum der Ruhe

Das Schlafzimmer verdient besondere Beachtung bei der Einrichtung, denn in diesem Zimmer sollte man sich wohlfühlen und zur Ruhe kommen können. Die Innenraumgestaltung trägt erheblich dazu bei, wie ein Zimmer wahrgenommen wird und welche Stimmung man darin entwickelt. Im Schlafzimmer verbringt man nicht nur außergewöhnlich viel Zeit, sondern sollte hier auch eine Ruhequelle finden. Die Wahl der Möbel, der Farben und des generellen Einrichtungsstils sollte gut durchdacht werden, denn sie kann sich sogar auf die Schlafqualität auswirken. Wenn man ein gestalterisches Konzept entwickelt, steht zu Beginn eine übergeordnete Idee. Inspiration kann man beispielsweise aus einem bestimmten Einrichtungsstil, wie dem Landhausstil oder Mid-Century-Stil, beziehen. Oder man stellt einen ausgewählten Werkstoff in den Mittelpunkt, zum Beispiel Massivholz. Ausgehend von diesem Ankerpunkt wird das Gestaltungskonzept vom Groben bis ins Detail ausgearbeitet. Dabei orientiert es sich stets an der Funktion für die Nutzer.

Zeitlose Massivholzbetten

Im Mittelpunkt eines Schlafzimmers steht das Bett – auch im übertragenen Sinn. Immerhin dient dieser Raum vorrangig der Schlaffunktion. Eine stilvolle und dabei zeitlose Einrichtung gelingt mit Massivholzbetten. Möbelstücke aus massivem Holz wirken generell hochwertig, da ihnen auch unweigerliche Abnutzungsspuren, die sich im Laufe der Zeit ergeben können, optisch nicht viel anhaben. Zudem handelt es sich um ein natürliches Material, das dazu beitragen kann, dass der Raum eine geerdete und naturverbundene Ausstrahlung besitzt – gute Voraussetzungen für einen Ruheraum. Massivholzbetten überzeugen auch mit ihrer Zeitlosigkeit, die keinem Einrichtungstrend unterworfen ist. Vielmehr fügen sich Betten aus Holz in die unterschiedlichsten Stilrichtungen ein. So lassen sich klassische ebenso wie moderne Gestaltungskonzepte mit Holzbetten verwirklichen. Obendrein sind Massivholzbetten überaus robust und langlebig. Derartig hochwertiges Mobiliar begleitet seine Besitzer für eine lange Zeit.

× Erweitern Foto: Freepik Dekorativer Spiegel und Pflanze

Das Schlafzimmer gestalten

Nachdem das Massivholzbett mit Rost und Matratze komplettiert wurde, ist es Zeit für die detaillierte visuelle Gestaltung des Schlafzimmers. Den Anfang kann dabei die Bettwäsche machen. Während manch einer sie im Vorbeigehen auswählt, verdienen Laken und Bezug deutlich mehr Aufmerksamkeit. Aufgrund ihrer Großflächigkeit dominieren sie mit ihren Farben nämlich den Raum. Auch Tagesdecken sollten deshalb ganz gezielt anhand ihrer Farbe ausgewählt und mit anderen Textilien wie Vorhängen oder Teppichen abgestimmt werden. Nachttische und Kleiderschränke oder Kommoden harmonieren nach Möglichkeit mit dem Massivholzbett. Naheliegend sind deshalb Möbel, die ebenfalls aus Holz bestehen und eine ähnliche Holzfarbe aufweisen. Doch auch Schränke aus anderen Materialien sind denkbar, solange sie mit dem Holz harmonieren oder einen attraktiven Kontrast dazu bilden.

Dekorative Elemente

Schlafzimmer profitieren generell davon, eher schlicht eingerichtet zu werden. Sie sollten nicht zu unruhig und aufregend wirken. Das bedeutet jedoch nicht, dass komplett auf Dekorationselemente verzichtet werden muss. Vielmehr wirken sich gezielt ausgesuchte Accessoires förderlich auf den Gesamteindruck des Schlafzimmers aus und können dessen Atmosphäre beeinflussen. Ein schöner Spiegel hat beispielsweise einen solchen Effekt und erweist sich nahe dem Kleiderschrank auch als überaus praktisch. Weitere Dekorationselemente, die den persönlichen Geschmack widerspiegeln, können ebenso in das Schlafzimmer integriert werden, etwa stilvolle Vasen. Und auch Pflanzen machen in diesem Raum eine gute Figur und können sogar das Raumklima positiv beeinflussen, da sie die Luft filtern. Zugleich unterstreicht man dadurch die geerdete, natürliche Aura, die auch durch das Massivholzbett entsteht.

Mehr unter: www.allnatura.de