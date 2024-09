6 wichtige Fakten über E-Autos

1. Wie unterscheiden sich E-Autos von anderen Fahrzeugen?

Der größte Unterschied zwischen E-Autos und traditionellen Verbrennungsfahrzeugen liegt natürlich im Antrieb. Während herkömmliche Autos mit einem Verbrennungsmotor betrieben werden, nutzen E-Autos einen Elektromotor, der von einer Batterie gespeist wird. Dies bedeutet, dass sie keinerlei schädliche Emissionen wie Kohlendioxid oder Stickoxide produzieren und somit umweltfreundlicher sind.

2. E-Autos als umweltfreundliche Alternative

Durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe reduzieren E-Autos die Abhängigkeit von Öl und tragen dazu bei, die CO2-Emissionen zu verringern. Auch wenn Elektroautos als „emissionsfrei“ beworben werden, ist dies nur bedingt richtig. Denn bei der Stromerzeugung entsteht ebenfalls CO2, wenn auch deutlich weniger. Ebenso entstehen bei der Herstellung von E-Autos Emissionen, sogar mehr Benziner oder Diesel. Im Fahrbetrieb verringern sich die Emissionen dann wieder, sodass das Fahren mit einem E-Auto unterm Strich umweltfreundlicher ist.

3. Die Reichweite eines E-Autos

Eine der größten Bedenken vieler potenzieller Käufer von Elektroautos ist die Reichweite. Eine pauschale Antwort lässt sich hierbei nicht geben, da die Reichweite von mehreren Faktoren abhängig ist – genau wie Benzinern und Dieselfahrzeugen auch. Gleichzeitig ist die Reichweite auch an das Vorhandensein von entsprechenden Ladesäulen gekoppelt. Mit dem Ausbau der Infrastruktur und aktuell realistischen Werten um die 300 bis 400 Kilometer pro Batterieladung nimmt die Reichweite für E-Autos also perspektivisch zu.

4. E-Auto versichern

Die Versicherung eines E-Autos unterscheidet sich nicht wesentlich von der eines herkömmlichen Fahrzeugs. Die Deckungsoptionen können je nach Versicherungsanbieter variieren, aber im Allgemeinen sind die Prämien für E-Autos vergleichbar mit denen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Ein wichtiger Aspekt bei der E-Auto-Versicherung ist jedoch die Abdeckung der Batterie und anderer spezifischer Komponenten, die bei einem herkömmlichen Auto nicht relevant wären.

5. Ausbau der Infrastruktur mit Ladesäulen

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Elektroautos ist die Verfügbarkeit von Ladestationen. Glücklicherweise investieren Regierungen und Unternehmen weltweit massiv in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Dies umfasst öffentliche Ladestationen entlang von Autobahnen, in städtischen Gebieten und sogar in Wohnanlagen. Dennoch gibt es hier weiterhin großen Bedarf an weiteren Ladesäulen, um auch künftigen Ansprüchen gerecht zu werden und eine ähnliche Abdeckung wie bei gewöhnlichen Tankstellen zu erreichen.

6. Wie lange hält die Batterie eines E-Autos?

Gemeint ist in diesem Fall nicht die Reichweite, sondern die Lebensdauer der verbauten Batterie. Von der Funktion ist diese mit der eines Smartphones vergleichbar – besonders mit Blick auf den Verschleiß. Moderne Lithium-Ionen-Batterien, die in den meisten E-Autos verwendet werden, haben in der Regel eine Lebensdauer von mehreren Jahren und sind oft durch Garantien abgesichert. Die tatsächliche Lebensdauer kann jedoch von verschiedenen Faktoren wie Fahrverhalten, Ladegewohnheiten und Umgebungstemperaturen beeinflusst werden. In der Regel sollten Batterien von E-Autos jedoch nicht häufiger ausgetauscht werden müssen als bei anderen Fahrzeugen.