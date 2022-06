SHARE NOW – Ein Safe Space für Alle

Foto: SHARE NOW

Da Mobility, Sustainability und vor allem Safety immer wichtiger werden, ist SHARE NOW dieses Jahr mit dem Motto „Driving for Change“ offizieller Mobility- und Safety Partner des Berliner CSD e.V.!

Unangenehm peinliche Stille während einer Uber-Fahrt kennt jeder. Die Situation wird oft auch nicht besser, wenn man seinem extravaganten Selbst die Outfitwahl überlässt… Da sagen die Blicke der anderen mehr als tausend Worte.

Mit SHARE NOW gibt es eine elegante Lösung:

Als führender Carsharing-Anbieter hat es sich SHARE NOW zur Aufgabe gemacht, den Kund*innen eine unkomplizierte schnell zugängliche und umweltfreundlichere Alternative zum eigenen Auto zu bieten. Ob ein kurzer Abstecher zum Supermarkt, die Fahrt zum oder vom Flughafen oder ein mehrtägiger Tagesausflug mit Freunden und Familie – SHARE NOW verfügt für alle über die perfekte Lösung. Das schlechte Gewissen bei der Autonutzung bleibt einem durch die große Flotte an Elektrofahrzeugen von SHARE NOW ebenfalls erspart.

Wer SHARE NOW nutzt, trägt dazu bei, Städte zu entlasten und den CO2-Ausstoß an den Standorten in Europa zu reduzieren. Für alle Organisationstalente gibt es neben der Möglichkeit das Fahrzeug direkt anzumieten, auch die Option des Pre-Bookings. So kann jede*r die Fahrt bis zu 100 Tage im Voraus planen. Von einer Minute Mietzeit bis hin zu 30 Tagen ist alles möglich.

SHARE NOW ist mittlerweile in 16 Städten, in insgesamt 8 Ländern mit rund 10.000 Fahrzeugen vertreten und das mit einer sehr großen Modell-Auswahl: Ob MINI Cabrio, Fiat 500 oder einen spritzigen BMW - dem Auftritt bei der Venus steht nichts entgegen.

Was hat das Ganze nun aber mit dem Pride Month und der LGBTQ - Community zu tun?

Ganz einfach: Durch SHARE NOW wird ein bewegender Safe-Space kreiert. Die Notwendigkeit dieses gemeinschaftlichen Sicherheitsaspekts des Casharing Unternehmens macht sich leider auch 2022 noch mehr als sichtbar. Es vergeht kein Jahr, ohne dass Menschen aufgrund der Hautfarbe, der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität angegriffen werden - Auf der Straße, auf Partys, in der U-Bahn The list goes on and on…

Aus diesem Anlass hat SHARE NOW ein spannendes Projekt auf die Beine gestellt:

SHARE NOW organisiert als offizieller Carsharing- und Safety Partner des Berliner CSD e.V. dieses Jahr unter der Devise „Driving for Change“ 4 wöchentliche Car Pool Interviews à la James Cordon. Hier werden berühmte Persönlichkeiten wie Phenix Kühnert, Lie Ning, Candy Crash und Ria Saint Laurent von SHARE NOW Mitarbeiter und Berliner Drag Queen Gomorra interviewt. Dadurch wird den Künstler*innen, Drag Queens und queeren Aktivist*innen die wohl verdiente Bühne gegeben, um sich innerhalb der Community ganz offen und ehrlich über Projekte, Herzensangelegenheiten und Visionen auszutauschen. Sichtbarkeit schreiben wir als Community ganz groß, so ist es schön zu sehen, dass die komplette SHARE NOW Kampagne im Rahmen des Pride Month auch von szeneneigener Queen Gomorra auf die Beine gestellt und durchgeführt wird.