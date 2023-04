Tipps für besseres Gaming an der PlayStation

Günstiger Spiele-Nachschub

Was wäre die PlayStation ohne spannende Spiele? Doch leider kommen nur noch selten Games heraus, die die Spieler über 150 Stunden fesseln. Die meisten Spiele bieten nur noch zehn oder 20 Stunden Spielspaß. Theoretisch ließe sich eine Story also an einem einzigen freien Tag durchspielen. Wer sich an der Konsole gern die Zeit vertreibt, braucht daher immer wieder Nachschub. Je nach Modell lassen sich neue Games inzwischen auch online herunterladen. Der Kauf einer Disc ist damit nicht mehr erforderlich, was einige Vorteile hat. Die digitale Version kann zum Beispiel nicht zerkratzen und unbrauchbar werden. Wer trotzdem lieber etwas Handfestes hat, kann weiterhin Konsolen mit Disc-Laufwerk nutzen.

Dabei hat der digitale Einkauf viele Vorteile. So lässt sich leichter etwas Geld sparen. Es ist zum Beispiel möglich, ein reduziertes PlayStation Network Guthaben zu erwerben, mit dem man sein Geld ohne großen Aufwand vermehrt. Außerdem gibt es im PlayStation Store immer wieder stark reduzierte Titel, mit denen sich sparen lässt. Die Ersparnis kann hier bis zu 75 Prozent im Vergleich zum regulären Kaufpreis betragen. Es lohnt sich also, ständig nach Sparmöglichkeiten Ausschau zu halten.

Ein weiterer Tipp für Sparfüchse ist zwar altbekannt, er verdient es aber trotzdem, hier erwähnt zu werden. Es ist grundsätzlich sinnvoll, den Kauf eines neu erschienenen Spielehits wie Hogwarts Legacy oder Diablo IV noch eine Weile aufzuschieben. In der Regel sinkt der Kaufpreis mit der Zeit deutlich, weil das allgemeine Interesse flacher wird. Ein Game, das kurz nach seinem Release noch 60 Euro gekostet hat, erhält man ein Jahr später häufig schon zum halben Preis.

PlayStation zum Streamen nutzen

Wer alle interessanten Titel bereits durchgespielt hat, muss nicht unter Langeweile leiden. Mit einer PlayStation kann man auch Serien und Filme streamen, zum Beispiel die neue Kultserie The Last Of Us beim Streamingdienst WOW (vorher Sky Ticket). Die außergewöhnliche Serie beruht auf einem bisher zweiteiligen Game, welches PlayStation-Enthusiasten garantiert kennen. Die erste Staffel wurde bereits vollständig veröffentlicht, eine zweite ist bereits bestätigt.

× Erweitern Foto: gpointstuido / feeepik.com / CC0 Foto: Bild von gpointstudio auf Freepik

Seit der PlayStation 4 verfügt die Konsole außerdem über eine Möglichkeit, im Internet zu surfen. Sie ersetzt damit einen Computer, lässt das Surfen allerdings nicht ganz so komfortabel erscheinen. Dennoch handelt es sich um eine interessante Möglichkeit, die PlayStation zu verwenden. Mit dieser Funktion ist es unter anderem möglich, seine E-Mails abzurufen oder Nachrichten zu lesen. Auch die PS5 verfügt wieder über einen integrierten Webbrowser. Dieser ist jedoch nicht ganz so leicht zu finden, wie beim Vorgänger.

Erleichterter Wechsel von der PS4 zur PS5

Jetzt, wo man die PlayStation 5 ohne lange Wartezeiten fast überall kaufen kann, fragen sich viele Spielefans, wie sie die wertvollen Daten von dem einen auf das andere Gerät übertragen können. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, die gesamten personalisierten Inhalte der PS4 auf die PS5 zu klonen. Wer an seinen Spielständen und PS-Trophäen hängt, kann diese also spielend leicht auf das neue Modell übertragen. Dazu muss im Einstellungsmenü nur nach der Funktion "Daten übertragen" gesucht werden. Die beiden Konsolen lassen sich über das Internet oder per Kabel miteinander verbinden.

Wer neu an der PlayStation 5 ist, sollte einen häufig gemachten Fehler unbedingt vermeiden: Da weiterhin PS4-Spiele auf dem Markt sind und dies voraussichtlich noch lange Zeit so bleiben wird, kann es passieren, die alten Versionen auf der PS5 zu zocken. Das ist grundsätzlich möglich, dennoch verzichtet man so auf die grafischen Vorteile, die Spiele für die neue Konsole bieten. Es gibt jedoch die Möglichkeit, viele Games upzugraden. Das geht sowohl bei Disc- als auch bei digitalen Titeln. Wichtig ist, dass eine offizielle Berechtigung dafür vorliegt.

Zubehör nutzen, um tiefer in die Spielewelten einzutauchen

Zum Zocken auf der PlayStation braucht man als Zubehör eigentlich nur einen Controller und einen Monitor. Es gibt jedoch weitere Hilfsmittel, die sich definitiv lohnen. Neben Zusatz- und Spezial-Controllern mit Sonderfunktionen wie individuell belegbaren Tasten gibt es unter anderem PS-Medienfernbedienungen, Wireless-Headsets und Kameras. Um den Speicher zu vergrößern, bestehen in Form von internen Speicherkarten und externen Laufwerken gleich zwei Optionen für PS-Fans. iPhone-Besitzer können ihr Smartphone mit dem Backbone One in einen ungewöhnlichen Controller verwandeln. Ein echtes Highlight ist außerdem das PlayStation VR-System, mit dem der Traum vom Virtual-Reality-Gaming wahr wird.

× Erweitern Grafik: Jonas Strambach

Menschen am eigenen Spiel teilhaben lassen

Viele Spielefans sehen sich Let's Plays auf YouTube an oder gucken anderen Menschen live beim Gaming auf Twitch zu. Wer selbst einmal in die Rolle eines Content-Creators schlüpfen will, kann das schon seit der PS4 über die Konsole realisieren. Dazu muss zunächst ein Account erstellt werden – entweder auf Twitch oder YouTube. Dieser lässt sich anschließend mit der Konsole verbinden. Besteht die Verbindung, lässt sich der Stream mit einem Knopfdruck über den Controller starten.

Fazit: Das Spielen auf der PlayStation wird immer besser!

Ob PS4 oder PS5: Mit den Konsolen der neuesten Generationen hat die Marke PlayStation unvergleichbare Highlights geschaffen. Die Spieler profitieren von allerhand Vorteilen, dazu zählen das großartige Zubehör, die vielseitigen Streaming-Funktionen und die geringen Hürden beim Wechsel von der älteren auf die neuere Konsole. Eine große Freude für leidenschaftliche Gamer ist auch die Möglichkeit, Spiele oder PlayStation Network Guthaben zum reduzierten Preis zu kaufen. Dadurch lässt sich bei diesem Hobby viel Geld sparen, wodurch es gleich nochmal so schön ist.