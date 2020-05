Kolumne • BILL GATES ÜBERNIMMT DIE WELTHERRSCHAFT! WAS ZIEH ICH BLOSS AN?

Nina Queer ist die umstrittenste und gleichzeitig erfolgreichste queere Autorin Deutschlands. Woche für Woche schreibt sie in männer* im „Tagebuch einer Überlebenden“ ihre Sicht auf die Corona-Zeit und erntet für ihre Spaß-Kolumne Lob oder fette Shitstorms. Für Fräulein Queer kein Grund aufzugeben. Ganz im Gegenteil: Diese Woche widmet sie sich einem besonders heiklen Thema …

Huch. Am Freitag legen weltweit alle Politiker ihre Ämter nieder und Bill Gates übernimmt die Weltherrschaft. Anschließend werden sich außerirdische Alien-Echsen wie die Queen, Stefan Raab und Uschi Glas häuten und sofort damit beginnen, die Menschheit zu unterdrücken und auszulöschen. Mir persönlich wurde bereits eine ABM-Stelle als Chef-Chipperin in Berlin angeboten. Ich kann es kaum erwarten, den aufmüpfigen Transvestiten am Mehringdamm-Strich einen Peilsender unter ihre billigen Plastik-Perücken direkt in ihre Gehirnhaut zu jagen, um sie fortan zu kontrollieren und sie zu Stil, Etikette, guten Shows und einwandfreien Körpergeruch zu zwingen. Pünktlich zum Wochenende werde ich sie alle knechten, und das bedeutet für das Publikum endlich mehr Niveau. Mit der Zwangsimpfung gehen auch eine Entlausung und absolute Zeckenfreiheit einher. Bisher ein ernsthaftes Problem in Neuköllns Schwulen-Klubs. Zudem wird mein lieber Freund Jens Spahn zur Königin von Deutschland gekrönt, und durch etwas völlig Profanes wie die Impfpflicht verwandelt sich die gesamte Nation automatisch zur Diktatur. HERRLICH!

Verschwörungstheoretiker sind das neue Schwarz

Wer dieser Tage nicht über sie redet, berichtet oder ihren kruden Thesen folgt, ist einfach nicht mehr hipp und hat das Recht darauf verloren, frische deutsche Luft wegzuatmen. Es ist mir völlig klar, dass es sich um eine kleine Minderheit handelt und es sich im Grunde genommen nicht lohnt, sich darüber aufzuregen. Aber diese kleine Minderheit ist eine sehr laute Minderheit, und das macht sie meiner Meinung nach so gefährlich. Diese Schwachsinnigen sind immerhin intelligent genug, um das deutsche Rechtssystem zu unterwandern und die Menschen in Deutschland zu spalten.

Die nutzen die Corona-Krise, Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregeln sowie die hypothetischen Vorschläge von Impfpflicht und Melde-Apps für sich aus, um den dummen Deutschen zu unterbreiten, dass ihnen ihre Bürgerrechte genommen würden und sie doch bitte schon mal den Aufstand proben sollten. Besonders bedenklich ist, dass schon die Nazis in einer ernst zu nehmenden Wirtschaftskrise die Zeichen der Zeit erkannt hatten, um die Menschen zu manipulieren, und so zur Machtergreifung kamen. Heute reicht es offensichtlich schon aus, wenn einem die Möglichkeit genommen wird, seine Eckkneipe oder die Oma zu besuchen.

„WAS, ICH KANN NICHT MEHR NACH MALLE FLIEGEN? MIR WURDEN ALL MEINE MENSCHENRECHTE GENOMMEN! MERKEL MUSS STERBEN!“

Merkt ihr selber, oder?

Ist diesen Schwachköpfen und ihrem Gefolge überhaupt klar, wie viele tödliche Krankheiten durch Impfungen bis zum heutigen Tag besiegt werden konnten? Wie vielen Menschen und vor allem Kindern dadurch der sichere Tod erspart geblieben ist? Unser ganzer Luxus und Reichtum sowie die Tatsache, überhaupt in so einem fortschrittlichen, reichen und friedlichen Land wie Deutschland zu leben, beruht hauptsächlich darauf, dass uns Krankheiten wie die Pest, Cholera oder Typhus nicht mehr heimsuchen und unser Gesundheitssystem eines der besten der Welt ist. Es ist mir völlig unerklärlich, wie man ein paar Wochen der Entbehrung und den Zusammenhalt einer ganzen Gesellschaft als Beschneidung unserer Grundrechte verkaufen kann.

Wenn auf der Straße ein hungriger Tiger herumläuft und die Polizei die Bürger bittet, in ihren Wohnungen zu bleiben, geht doch auch niemand auf die Straße und sagt: „Ich lass mich fressen, weil das mein Grundrecht ist.“ Es ist erstaunlich, wie viele engstirnige, unbelehrbare und völlig unterbelichtete Menschen in diesem Land herumlaufen.

Man darf die Dummen aber nicht gewähren lassen. Geschichte wiederholt sich und schon einmal haben die Intelligenten geschwiegen und weggeschaut, weil sie dachten: „Ich will keinen Ärger.“ Sie dachten, dass es wieder vorbeiginge und dass sich alles von alleine erledigen würde. So war es aber nicht. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und man muss jeden Tag neu und LAUT für sie kämpfen. Man muss bereit sein, den Argwohn anderer zu kassieren und sich Beschimpfungen im Internet oder auf offener Straße auszusetzen. Eine eigene Meinung zu haben und sie zu vertreten, ist zurzeit die härteste Währung der Welt. In meinen Augen mehr wert als pures Gold. Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, indem er nicht gefällig und leise ist. Wir leben in Zeiten, in denen wir uns zwar von (a)sozialen Netzwerken kontrollieren lassen, aber wir können sie auch nutzen, um gehört zu werden!

Erhebt eure Stimme gegen die Trottel! Seid laut und kämpft jeden Tag für eure wirkliche Freiheit, unsere Demokratie und natürlich für die Liebe, die wir alle so dringend brauchen.

Mir ist es völlig klar, dass meine Meinung und alles, was ich schreibe, nur subjektiv sein kann. Aber ich schreibe immer nur aus Unfug oder Liebe heraus. Diesmal war es die Liebe, die mich antrieb.

Das wollte ich für die Dummen einfach noch mal erwähnt haben. Klar denkende Menschen werden es sicher schon selbst bemerkt haben.

Eure Nina Queer