Kolumne • Jetzt zeigen sich die hässlichen Fratzen

In ihrer Corona-Kolumne „Tagebuch einer Überlebenden“ warnt euch Bestseller-Autorin und Entertainerin Nina Queer diese Woche vor Blendern und Betrügern während der großen Krise. ACHTUNG: Auch in der Community ist COVID-19 für viele schon zum Geschäftsmodell geworden!

Die Corona-Krise hat durchaus auch positive Aspekte. Mir unbekannte Menschen, mit denen ich bei Facebook oder Instagram befreundet bin und bei denen ich mich immer schon gefragt habe, wer sie eigentlich sind, lassen mich nun direkt in ihre Seele blicken. Jahrelang habe ich naives Persönchen mich von ihnen blenden lassen. Bin auf ihre gefakten Fotos, ihren erfundenen Lifestyle und ihr scheinbar perfektes Leben hereingefallen. Die ersten Tage haben sich diese verlogenen Kreaturen noch zusammenreißen können, doch nach kurzer Zeit konnte ich dabei zusehen, wie Fassaden zu bröckeln begannen und Lebensgeschichten einstürzen wie Kartenhäuser. Es ist doch erstaunlich, wie wenig von manchen Menschen übrig bleibt, wenn man ihnen ihre Urlaube, Fitnessstudios oder Drogenpartys wegnimmt.

Für viele Personen beendete Corona quasi ihre Daseinsberechtigung. Nehmen wir doch mal die Gruppe der Influencer. Sie lebten nur davon, anderen Idioten Produkte zu verkaufen und die roten Teppiche dieser Nation mit Primitivität und Untalent zu verseuchen, sodass ernst zu nehmende Künstler gar kein Interesse mehr hatten, auf Veranstaltungen zu gehen. Talentlosigkeit ist ja wie die Pest: Wenn man erst einmal damit infiziert ist, verreckt man jämmerlich daran. Eine andere Gruppe sind die Muskelschwulen. Typen, die am Tag drei Mal ins Gym rannten, um dort ihre Muskeln auf den Trainingsgeräten und ihre ausgefransten Rosetten unter der Dusche zu präsentieren. Natürlich ohne jemals darauf zu verzichten, über all diese Vorgänge und vor allem sich selbst eine Story in den asozialen Netzwerken zu posten. Schließlich bumst einen ohne diese Eigenwerbung ja niemand. Und die Häufigkeit, gebumst zu werden, ist für diese armen, von Minderwertigkeitskomplexen zerfressenen Personen der Gradmesser ihrer Beliebtheit.

Und dann wären da noch all jene, die sich als große Partyveranstalter, Klubbetreiber und Kulturmäzene in unserer Szene aufgeführt haben. Als Personen, die es scheinbar bis ganz nach oben geschafft haben. Mit ihrem Wissen, Können und ihrer verlogenen Genialität. All diese Menschen, die am TAG ZWEI nach dem Shutdown die Community bereits um Spenden bitten mussten. Es ist kein Problem, um Spenden oder Hilfe zu bitten. Ganz im Gegenteil: Es erfordert manchmal sehr viel Mut, andere Menschen zu fragen, ob sie einem helfen. Fehlerhafte Ausmaße erreicht es aber dann, wenn man seinen Followern, Fans, Gästen und Kunden stets eine Person oder ein Unternehmen vorgelogen hat, die oder das man niemals war. Klubs, die besonders gut liefen, oder Transvestiten, die sich als die großen VeranstalterInnen der Szene hervortaten, DJs, die sich als Stars mit allen dazugehörigen Allüren aufführten – sie alle haben ihre Unternehmen oder sich selbst so schlecht gemanagt, dass sie nicht mal einen einzigen Monat ohne Spenden durchstehen konnten.

Sorry, vielleicht sehe ich das zu egoistisch oder auch falsch. Meiner Meinung nach ist es jedoch so, dass Menschen, die ihre Firmen schlecht bewirtschaften und sie nicht ordentlich führen können, sie einfach auf- oder abgeben sollten. Was werden Spenden am unfähigen Führungsstil der Verantwortlichen schon ändern? Wenn etwas zum Tode verurteilt ist, kann man es mit Spenden natürlich noch lange, lange am Leben erhalten. Man könnte das Geld aber auch gleich verbrennen, da die Firma oder die Karrieren mittelfristig ohnehin zugrunde gehen. Am Ende bleibt eine Lüge eine Lüge. Auch wenn man sie noch so hübsch zur Wahrheit schminkt und ihr die fettesten künstlichen Wimpern aufklebt, um andere damit in die Irre zu führen.

Zum Schluss möchte ich noch mal AUSDRÜCKLICH betonen, dass ich hier NICHT von kleinen und genialen Künstlern schreibe, die jeden Euro dringend nötig haben. Ich rede tatsächlich NUR von den Menschen, die uns jahrelang angelogen haben, jemand zu sein und etwas darzustellen, was sie nicht sind. Von LÜGNERN, BLENDERN und NERVENSCHÄNDERN! Und ich möchte euch nur davor warnen, euer Geld an Menschen und Organisationen zu spenden, die euch bereits VOR Corona angelogen haben und diese schreckliche Zeit nur dazu ausnutzen, um an eure Kohle zu kommen. Natürlich könnt ihr mit eurem Geld tun und lassen, was ihr wollt. Ich persönlich finde jedoch solche Vorgehensweisen nicht nur unmoralisch, sondern auch hochkriminell.

Passt auf euch und euer Geld auf!

Eure Nina Queer