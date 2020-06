Kolumne • Lutsch mir den Schwa…, bevor ich dich umbringe!

Nina Queer goes Hollywood! Soeben verkaufte Nina Queer die Filmrechte für ihre beiden Bücher an einen großen internationalen Medienkonzern und schlug auch das Angebot nicht aus, an den Drehbüchern mitzuwirken. Viel Stress für die toughe Lady, die im Sommer auf große Lesetour in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen wird. Umso dankbarer sind wir von männer*, dass sie bei all dem Wahnsinn in ihrem Leben noch die Zeit findet, für uns zu schreiben. Hier die neuste Ausgabe ihrer Corona-Chronik „Tagebuch einer Überlebenden“.

Nie hätte ich gedacht, dass mir im Laufe der Corona-Krise meine gefühlten 150 Angebote an Streamingdiensten nicht mehr weiterhelfen können. Ja, mich sogar langweilen. Sky, Amazon, Disney Plus und Netflix haben bei mir ausgedient. Das deutsche Privatfernsehen sowieso. Wie viele minderwertige Datingshows mit noch minderwertigeren Kandidaten will man noch auf den Weg bringen? Früher wurde TV für Dumme gemacht, heute von Dummen.

Da ich nachts wegen meines unruhigen Geistes nicht schlafen kann und oft stundenlang wach liege, pflege ich alte und neue Freundschaften bei Facebook und Instagram. Man schreibt sich gegenseitig, lädt sich zum Essen ein oder verabredet sich auf einen Spaziergang. Man schwadroniert über Vergangenheit und Zukunft. Ich liebe es. Wenn dann alle müde sind und der Schlaf meine Liebsten übermannt, scheint es so, als wäre ich ganz alleine auf dieser Welt.

Nicht ganz. Denn irgendwo in Deutschland, hinter sieben Bergen, bei den sieben … lassen wir das … gibt es sie: „KWEEN GYPSY“

Eine Dragqueen, die etwas ganz Besonderes ist. Sie geht nachts auf Sendung bei Instagram und wählt sich in einen deutschen Chatraum ein, in dem sich alle Facetten der deutschen Jugend inklusive eines enormen Anteils von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort melden. Mitten in der Nacht bringt es Gypsy (die/der selbst Moslem/Muslima mit kurdischen Wurzeln ist) auf eine Zuschauerquote von 200 bis 500 Live-Zuschauern. Und das mitten in der Nacht!!! So etwas gelingt großen deutschen Stars wie Lena, Sido oder Mark Forster nicht. Nicht um diese Zeit. Und dann passiert schier Wahnsinniges:

Die meisten dieser Menschen beginnen, sie zu beschimpfen. „Ich fick deine Mutter“, „Ey bist du Schwuchtel oder was?“, „Ihr Schwulen gehört umgebracht“, „Du fette Sau-Schwuchtel gehörst abgestochen!“, „Wenn ich dich erwische, bekommst du erst meinen Schwanz und dann ein Messer in den Hals“ – und unzählige dieser Sätze mehr gibt es zu hören, wenn sich Gypsy durchs Internet schaltet. Ihr braucht jetzt nicht zu denken, dass dies Sprüche und Morddrohungen von anonymen Usern sind. Nein. Die Leute, die offen Hass und Morddrohungen verbreiten oder oft auch unter dem Schreiben von „Lutsch meinen Schwanz, du Scheiße“ ihre Mini-Penisse in die Kamera halten, zeigen ALLE ihr Gesicht. Es sind die Gesichter einer verlorenen, wuterfüllten und homophoben Jugend, wie sie in Deutschland irgendwann zum Problem werden wird und mir jetzt schon Angst macht. Und niemand hat die Wendungen der Zeit besser im Blick als ich.

× Erweitern „Jakobs Drag-Name ist ein im englischsprachigen Raum verbreitete Bezeichnung für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Während er ursprünglich als Selbst- und Fremdbezeichnung von und für Sinti*za und Romin*ja benutzt wurde, bezeichnet er heute vor allem im englischsprachigen Raum nicht-sesshafte Menschengruppen, die nach eigenen Angaben aus der Gesellschaft ausgestiegen sind und sich unabhängig und selbstständig ohne festen Wohnsitz durchs Land bewegen. So wie andere Fremdbezeichnungen wird Jakobs Name in Hinblick auf diskriminierende Sprache und rassistischen Sprachgebrauch kontrovers diskutiert.“ (funk.net)

Und dann sitzt sie da und nimmt einen Drink nach dem anderen zu sich und lässt sich von der Welt demütigen. Ohne ihre eigene Demut vor den Menschen zu verlieren. Immer ohne zurückzumaulen oder böse zu werden. Gypsy nimmt sich für jeden Zeit und versucht, mit jedem geduldig und lieb zu reden. Sie kämpft auf verlorenen Posten, aber sie gibt auch nicht auf. Sie bleibt so lange würdevoll und diskussionsbereit, bis sie merkt, dass sie die Person nicht erreichen kann, oder derartig hasserfüllt und ohne Ende auseinandergenommen wird, dass sie weiterklickt. Zum Nächsten, der ihr sagen wird, dass sie eine Missgeburt oder Behinderte sei. Nicht normal. Krank. Pervers.

Das Herz und die Würde von Gypsy scheinen in diesen Augenblicken unendlich groß zu sein. Und meine Bewunderung wächst von Minute zu Minute, in der ich ihr zusehe. Überhaupt ist es die beste und krasseste Politik-Sendung Deutschlands, die sie da abzieht. SIE IST EINE ECHTE AKTIVISTIN! Sie verändert die Welt und zeigt offen und ehrlich, wie es um Homosexuelle in Deutschland wirklich bestellt ist. Sie zeigt ungeschönt das Leben außerhalb unserer Blase und unserer Freundeskreise. Sie zeigt uns, was uns erwarten könnte, wenn wir mal falsch abbiegen und den falschen Leuten begegnen. Gypsy ist eine starke Persönlichkeit, vor der ich niederknie, die ich verehre und beneide. Die ich aufrichtig für ihren Einsatz liebe.

Wie viele angebliche Polit-Transen wollen sich vergeblich in der Öffentlichkeit profilieren, indem sie zum Beispiel fragwürdige Kochshows oder bescheuerte, selbst produzierte Sendungen ins Internet stellen, in denen es immer nur um eines geht: UM SIE SELBST! Andere versuchen es mit perfider und dummer Provokation wie dem Tragen eines Schnauzbartes, schlimmen Körpergerüchen oder mit dem – aus der modernen Kunst geklauten – „Zunähen seines eigenen Mundes“. Im Prinzip ja ’ne tolle Sache, aber dann darf man die Fäden im Laufe des Protestes nicht wieder lösen. Ganz im Gegenteil: Man sollte für immer die Fresse halten, wenn man der Welt nichts zu sagen oder zu geben hat.

Gypsy ist für mich die einzige legitime politische Dragqueen Deutschlands. Eine mit Weltformat. Man sollte ihre Insta-Show sofort ins Nachtprogramm eines Fernsehsenders aufnehmen, und ich garantiere höhere Quoten als bei jeder Show mit Oliver Pocher. Gegen Kween Gypsy kommt Domian daher wie ein Schluck lauwarmes, verunreinigtes Wasser. Wie jemand, der es nie geschafft hat, weil er zu schwach war. Gypsy ist nicht nur die Zukunft des Fernsehens, sondern auch die Zukunft des politischen und gesellschaftlichen Wandels in unserem Land.

Dies ist kein Freundschaftsdienst. Ich kenne Gypsy fast nicht. Wir haben uns ein oder zwei Mal kurz auf einer Party gesehen. Tatsächlich wurde ich erst über ihre Live-Schalten bei Instagram auf sie aufmerksam.

„Liebe Gypsy“! Verliere niemals deinen Spirit und höre immer auf dein Herz! Ich wünsche dir alles Gute, meine starke Schwester! Gib deinen Kampf nie auf. DANKE für die tollen Stunden, die du der Welt bereitest, und für die WIRKLICHE Veränderung, die du herbeiführst.

Dein größter Fan

Nina Queer