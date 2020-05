Kolumne • Corona hat auch viel Schönes

Soeben hat Nina Queer ihren neuen Roman „SIE IST WIEDER DA“ veröffentlicht (wir berichteten) und ist dafür deutschlandweit auf PR-Tour. Für männer* hat sie aber dennoch die Zeit gefunden, ihre Sicht auf die Corona-Krise niederzuschreiben. VielSpaß mit dem „Tagebuch einer Überlebenden“.

Vor lauter Angst, dass die Welt untergeht und wir alle von Xavier Naidoo und Attila Hildmann gezwungen werden, vegane Kinder zu essen, ist uns eines fast nicht aufgefallen: Corona kann auch wunderschöne Seiten haben. Neben Entschleunigung und dem plötzlichen Versterben der ungeliebten Schwiegermutter trocknet Corona auch die modrigen Shampoo- und Conditionersümpfe der Influencer aus.

In Krisenzeiten versteht der Mensch nämlich eines ganz schnell: Dinge, die er nicht unbedingt braucht, abzuschütteln und loszuwerden. Eben noch Super-Influencer (ja der Beruf heißt wirklich so wie die lateinische Bezeichnung für Durchfall), schon schwimmt man als Eiter unserer Gesellschaft völlig allein gelassen und arbeitslos den Bach hinunter. Wenn man es überhaupt als Arbeit bezeichnen kann, eine Flasche Parfum für 5.000 Euro in die Kamera zu halten und damit Millionen von Jugendlichen ein schlechtes Vorbild zu sein, weil diese plötzlich auch Infaulenzer werden wollen. Somit dem gewöhnlichen Arbeitsmarkt fehlen und der wahre Grund dafür sind, warum wir uns augenblicklich in einer Wirtschaftskrise befinden.

Das Sido und Co. sich immer noch an der Corona-Lüge aufhängen und einem unsichtbaren Virus, welches noch NIEMAND mit eigenen Augen gesehen hat, für den Untergang Deutschlands verantwortlich machen, leuchtet mir nicht ein.

Es ist doch offensichtlich, dass sich hier ein Haufen an Tunichtguten zusammengerottet hat, um Angela Merkel zu stürzen. Diese gefährlichen Infaulenzer haben das Ziel, unsere Jugend über ihre Handys (und nicht, wie von vielen Impfgegnern angenommen, über einen Chip in der Spritze) zu kontrollieren. Ihnen eine Gehirnwäsche zu verpassen und sie zu klickbereiten Schnellkäufern von „Produkten“ zu machen. Wegen Überschuldung und nicht mehr zurückzahlbaren Krediten bzw. leer geplünderten Paypal-Konten sollen sich bis 2022 etwa eine Milliarde Infaulencer-Fans, Infaulencer-Manager, Infaulencer im Praktikum und Infaulencer-Auszubildene umbringen, um so die Zahl der Menschheit auf Erden zu reduzieren, weil Bill Gates’ Impfstoffe unmöglich für alle Menschen reichen.

Mit weiteren 500.000 Toten wird gerechnet, wenn Influencer, die zurzeit um die 25 Jahre alt sind, die magische Altersgrenze von 30 Jahren überschreiten und ihre Hackfressen schlicht zu alt dafür geworden sind, um sie auf Instagram und Co. noch einem Glitzer-Filter mit Schmetterlingen auszusetzen. Welcher Schmetterling setzt sich schon gerne auf welkes Fleisch?

Bevor es aber FÜR IMMER zu spät für die Personen ist, deren Berufsbezeichnung rund 80 % der Deutschen mit negativer Faulheit verbinden, ein letztes Mal ein Duckface zu posten, welches durchaus mit einem zum Kussmund gespitzten Arschloch verwechselt werden kann, erfand man fix den „Influencer Award“. Ja, richtig. Es gibt jetzt einen „Influencer Award“. Dabei haben Influencer die Arbeitslosigkeit und Faulheit gar nicht erfunden. Sie haben dieses Geschäftsmodell von echten Trendsettern einfach geklaut.

Mein Freund Albert hängt am Bahnhof Zoo schon seit 19 Jahren an der Nadel und ist immer noch nicht tot. IHM sollte ein Award verliehen werden. Oder meiner Nachbarin Linda, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihren elf Kindern Monat für Monat 20.000 Euro Sozialhilfe kassiert. Das sind Lebensleistungen, die einmal berücksichtigt werden sollten. Warum gibt es keinen Award für Harz-IV-Empfänger oder Bahnhofspenner? Hier werden ganze Lebensleistungen einfach übersehen, weil es diese Personen durch zittrige Hände oder langen, laaaaaaangen Schlaf einfach nicht schaffen, online zu gehen, um minderbemittelte Teenager zuzuquatschen. Diese Ungerechtigkeit stinkt doch zum Himmel! Ich bin empört! So etwas macht mich zur Wutbürgerin.

Influencer Award … pffff … Wegen Corona von allen roten Teppichen verstoßen und von der Produkt-Industrie alleine gelassen, hat man tatsächlich einen Weg gefunden, bei dem es wirklich und ausnahmsweise mal NUR um sie geht: DIE INFLUENCER! So eine Aktion kann sich auch nur jemand ausgedacht haben, der sich selbst als Influencer bezeichnet undin den letzten Wochen in seiner 30 Quadratmeter großen Wohnung halb wahnsinnig geworden ist. „KINDER WIR MÜSSEN AUFBEGEHREN! WIR DÜRFEN ZWAR SINNLOS BLEIBEN, MÜSSEN ABER WIEDER SICHTBAR WERDEN!“, so höre ich den Schlachtruf durch das weltweite Netz rauschen.

Für mich waren Influencer schon vor Corona so sinnvoll wie eine Kloake am Ellenbogen. So förderte es auch COVID-19 zutage und wird auch danach so bleiben. Immerhin weiß ich jetzt, wie man nich mit einem Lockenstab Toastbrot aufwärmt. JUHU!

Bleibt oder werdet gesund,

Eure Nina