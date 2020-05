Kolumne • DU BIST ABER FETT GEWORDEN

Bestseller-Autorin Nina Queer feiert seit einer Woche die großen Erfolge, die sie mit ihrem neuen Buch „Sie ist wieder da“ einstreichen darf (unser Interview). Kritiker sind hemmungslos begeistert und ihre Fans sehen sie als die J. K. Rowling der Travestie. Im „Tagebuch einer Überlebenden“ schildert sie exklusiv für männer* ihre Eindrücke zur Corona-Krise. Die große Sammlung dieser und anderer Kolumnen erscheint 2021 unter dem Titel „Meisterwerke“. Wir sind gespannt.

Der Ton wird härter. Nicht nur in der Politik. Das gemeine Volk begehrt auf. Gastwirte wollen ihre Kneipen nicht mehr geschlossen halten, Menschen keine Abstandsregeln mehr beachten. Schutzmasken? Egal!

Auch ich war letzte Woche mit dem Wunsch, Merkel sofort einzusperren, auf einer Hygiene-Demo. Trotz radikaler Gesetzgebung und vieler Verbote hab ich mir einen schrecklichen Scheidenpilz eingefangen, der mittlerweile die Kontrolle über meinen ganzen Körper übernommen hat.

Sollten uns diese Maßnahmen nicht genau davor schützen? Weite Regionen meines Gehirns sind stark betroffen, und erstmals muss ich mich mit Attila Hildmann solidarisieren. Auch er scheint unter schlimmen hygienischen Bedingungen oder unter „giftigen Schwammerln“ in seinem veganen Fraß zu leiden, die weite Teile seines Verstandes angefressen zu haben scheinen. Wir teilen also den Wahnsinn miteinander und besuchen jetzt Hygiene-Demos, um unsere furchtbaren Krankheiten für immer loszuwerden. Hygiene-Demos – das sagt der Name schon – sind doch für Hygiene da, oder?

Sollte ich das Vagina-Ding nicht unter Kontrolle bekommen, sehe ich niemand anders in der Schuld als unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Na ja … vielleicht noch Jens Spahn. Obwohl ich zu bezweifeln wage, dass Geburtskanäle seine bevorzugte Materie sind.

Auch im Internet werden die Leute immer verrückter. So zum Beispiel sind es gerade die ALTEN UNZUFRIEDENEN TUCKEN, die sich komplett hysterisch benehmen und Corona als eine Art Freibrief sehen, um alles und jeden zu beschimpfen, was ihnen vor die Flinte kommt und ihre – über Jahre von Sperma – völlig verkrusteten, müden Äuglein überhaupt noch lesen können. Da wird jedes allgemeine Thema zum persönlichen Kampf. Auf Unsinn wird mit Hass geantwortet und renommierten Journalisten, wie der Presse allgemein, mit dem Tod gedroht. Kinder! Wir leben in einem freien Land! Seid froh, dass hier JEDER über ALLES schreiben darf und dass die Meinungsfreiheit sowie das Recht auf freie Presse an oberster Stelle stehen. Ihr könnt doch nicht ernsthaft diktatorischen Umgang mit diesen Themen verlangen. Oder doch? Jede offene Beschimpfung oder Gewaltandrohung gegen Journalisten, Autoren oder Schriftsteller ist nichts anderes als ein Angriff auf die Pressefreiheit in unserem Land. Ob ein Journalist (oder auch ich als eine kleine, unbedeutende Kolumnistin) nun Eurer Meinung entspricht oder nicht. Ob Eure oder unsere „vermeintliche“ Wahrheit nun die richtige oder falsche ist, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Wichtig ist die Aufrechterhaltung des ordentlichen Umgangstons miteinander.

Es ist ein bisschen so, als Matthias Mangiapane bei „Promis unter Palmen“ auftrat und sich als Horror-Schwuchtel mit großer Hingabe zum Mobbing entpuppte. Sofort war die eigene Community zur Stelle, um ihn zu richten. Was meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung gewesen wäre, hätte man sich nicht auf dieselbe Stufe wie Matthias gestellt.

„Du Drecksau! Wenn wir dich erwischen, spucken wir dir ins Gesicht“ oder „Widerliche Schwuchtel, stirb“ war da zu lesen.

Man kann eine Diskussion nicht auf so einer primitiven Ebene stattfinden lassen und Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn wir aufhören, ordentlich miteinander umzugehen, zu diskutieren und zu reden, finden wir uns auf einer Ebene wieder, die uns evolutionstechnisch auf die unter jene von Tieren stellt. Denn Tiere kommen im Gegensatz zu uns Menschen ja prima miteinander klar.

Mir ist bekannt, dass ich Euch zu unbequem bin, aber ich will eben unbequem sein. Ein leeres Blatt Papier kann jeder gestalten, wie er möchte. Mich nicht. Verrottet beim Warten darauf, dass ich mich für Euch ändere. Ich würde mich nur für mich selbst ändern, und das ist momentan überhaupt nicht notwendig. I AM WHAT I AM!

Als Atréju in der „unendlichen Geschichte“ durch die zwei Tore der Sphinxe wandern muss, schafft er das erste Tor, weil er mutig ist. Beim zweiten Tor stirbt er fast, weil er seiner eigenen Wahrheit ins Auge sehen muss. Nichts ist schmerzhafter als die Wahrheit. Was hätte die Sphinx wohl zu meinen Lesern gesagt? DU BIST ABER FETT GEWORDEN!

Also … kommt damit klar. Hass, Neid, Arroganz und Impertinenz werden niemals die Antworten sein. Die Antwort auf ALLES heißt LIEBE. Merkt Euch das ein für alle Mal, bevor ihr Eure geistigen Kothaufen ins Internet setzt. Versucht es mit Liebe. Das macht alles besser. Versprochen.

Bleibt oder werdet gesund. Vor allem im Kopf.

Eure Nina Queer