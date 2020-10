zusammenhalten Live-Blog • Corona: 2raumwohnung melden sich

29.10.2020 12:01 Michael Rädel Musik

× Erweitern Foto: www.2raumwohnung.de 2raumwohnung

Eigentlich steht das Technolektro-Pop-Duo für beatunterstützte Heiterkeit und etwas Melancholie. Die durch die Folgen der Corona-Pandemie entstandene Lage ließ die beiden Künstler*innen aber nicht länger schweigen. Gerade ... Mehr anzeigen

29.10.2020 10:49 Michael Rädel Berlin (blu)

× Erweitern Foto: Prime Time Theater

„Humor, Liebe und Gesundheit sind die wichtigsten Dinge im Leben. Jetzt gilt es, sie alle gleichermaßen zu bewahren“, begründet Intendant Oliver Tautorat ... Mehr anzeigen

29.10.2020 09:18 Björn Berndt Hessen / Ba-Wü (GAB)

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. / DigitalDesignTeam Christoph Michl

Nach knapp 20-jährigen ehren- und zuletzt hauptamtlichen Engagements für den CSD Stuttgart hat Christoph Michl bekannt gegeben, Ende des Jahres seine Tätigkeit als Geschäftsführer des CSD Stuttgart e.V. zu beenden. Warum, das erklärt er im Interview. Mehr anzeigen

28.10.2020 13:22 Michael Rädel Musik

× Erweitern Foto: Sony Music Tim Bendzko

„Da sich die gesamte Veranstaltungsbranche seit 8 Monaten im Lockdown befindet, wird es das alles bald nicht mehr geben. Weder Livemusik, noch irgendeine andere Form davon. Dasselbe ...“ Mehr anzeigen

28.10.2020 13:00 Björn Berndt Hessen / Ba-Wü (GAB)

× Erweitern Foto: Adolfo Izquierdo Tanzfestival 2019

Das internationale Tanzfestival Rhein-Main, das jedes Jahr parallel in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden stattfindet, reagiert im 5. Jubiläumsjahr auf die Zeichen der Zeit: Unter dem Titel „Fragile Balancen“ wird es ein „Festival in der Schwebe“. Mehr anzeigen

26.10.2020 15:59 Michael Rädel Buch

× Erweitern „VIRUS“ von ARMX und Sweetsnini, ein Bild aus dem Buch „Street Art in Zeiten von Corona“, MIDAS

Street-Art ist immer das schnellste Medium der Kunstszene, um auf gesellschaftliche Veränderungen, Bedrohungen und Umstände zu reagieren. Ohne sich ... Mehr anzeigen

26.10.2020 14:27 Christian Knuth, Michael Rädel Community

× Erweitern Pornceptual

Ein Happening zu Corona-Zeiten. Das erfordert genaue Planung, viele Regeln und Gäste, die sich daran halten. Bei der „Pornceptual“ in der Alten Münze in Berlin-Mitte muss irgendwas falsch gelaufen sein. Oder nicht? Mehr anzeigen

Christian Knuth Ausland

× Erweitern Foto: Sonny Ravesteijn / Unsplash / CC0 Maske Puppy

Die Covid-19-Maßnahmen in Großbritannien sind verschärft worden. In London ist die Warnstufe Zwei ausgerufen worden, was bedeutet, dass jeglicher privater Kontakt zwischen Fremden untersagt wird. Auch eine Übernachtung bei flüchtig Bekannten. Mehr anzeigen

19.10.2020 11:22 Michael Rädel Berlin (blu)

× Erweitern Edith Schröder

Ende Oktober ist es so weit, Edith Schröder schickt sich an, das Rauschgold zu unterstützen, und setzt zugleich ein Zeichen. Mehr anzeigen

19.10.2020 10:00 Björn Berndt Hessen / Ba-Wü (GAB)

× Erweitern Foto: WAT/ Michael Heinsen Björn Beck, Vorstand Deutsche Aidshilfe

Ein Gedankenaustausch zu sexuellen Kontakten in Zeiten von Corona mit Björn Beck von Präventionsprojekt HESSEN IST GEIL. Mehr anzeigen

16.10.2020 15:36 Michael Rädel Berlin (blu)

× Erweitern FOTO: BULLDOG 2.0 Hustlaball

Ja, richtig gelesen, der HustlaBall findet statt. Aber aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nur virtuell. Mehr anzeigen

16.10.2020 12:21 Michael Rädel Musik

× Erweitern Foto: Worldleague Solomun

Im Video sehen wir leere Klubs, leere Orte, verwaiste Bühnen – und Menschen, die sich nicht runterkriegen lassen und trotzdem tanzen. Aber alleine, das muss jetzt eben sein. Mehr anzeigen