Trump streicht Millionenhilfe für LGBTIQ*-Projekte und HIV-Programme

Lesotho: „Niemand hat je davon gehört“, sagte Trump am Dienstag in seiner Rede vor dem US-Kongress, in der er die angekündigten, massiven Budgetkürzungen bei der Auslandshilfe der USA rechtfertigte.

„Man muss sich nur einige der entsetzlichen Verschwendungen anhören, die wir bereits identifiziert haben“, sagte er und nannte als Beispiel die „acht Millionen Dollar zur Förderung von LGBTIQ* in der afrikanischen Nation Lesotho, von denen noch nie jemand gehört hat“.

Das kleine Königreich, das von Südafrika umgeben ist, ist besorgt über die Einstellung der US-Hilfe, da die HIV-Programme zusammenbrechen könnten, wie etwa 30 Gruppen aus der Zivilgesellschaft auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Maseru berichteten. Lesotho gehört zu den Ländern mit den weltweit höchsten HIV-Raten – rund 23 Prozent der erwachsenen Bevölkerung leben mit dem Virus.

Trump kürzt umfassend – USAID praktisch aufgelöst

Die Kürzung der Hilfsgelder für Lesotho ist Teil eines größeren Sparplans, mit dem Trump humanitäre und entwicklungspolitische Programme an seine Außenpolitik anpassen will. In diesem Zuge wurde die US-Entwicklungsbehörde (USAID) de facto aufgelöst.