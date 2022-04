CSD: Das Motto für 2022 ist gewählt!

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD BERLIN

Foto: M. Rädel Russland-CSD-Demo CSDs sorgen für Sichtbarkeit und mitunter notwendige Provokation

Der Berliner CSD-Verein positioniert sich mit dem gestern gefundenen Motto für die diesjährige Demonstration gegen Krieg und für die Liebe.

Seit gestern steht es fest, das Motto für den 2022er-CSD in Berlin. Via Social Media ließ uns der CSD-Verein wissen, dass: „United in Love! Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung“ in großer Runde als Sieger aus den Top 10 der eingereichten Ideen aus der Community (wir berichteten) hervorging.

Wir gratulieren zu diesem zeitgemäßen und zweisprachigen Motto! Entschieden hat ein basisdemokratisches Gremium – und das nahezu einstimmig, so der CSD Berlin e.V. In Berlin soll am 23. Juli queer, farbenfroh, divers und politisch demonstriert werden.

Etwas Hintergrundwissen: Jedes Jahr im Sommer gedenkt die LGBTIQ*-Community mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. csd-berlin.de