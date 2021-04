Aufstand der Anständigen: Katholischer Segen für Homosexuelle ohne Segen des Vatikans

Sie kämpfen für die Liebe: In einer noch nie dagewesenen Aktion schließen sich zahlreiche katholische Priester und Gemeinden in Deutschland zusammen, um am 10. Mai deutschlandweit den Segen für queere Paare auszusprechen. Damit handeln sie gegen den ausdrücklichen Befehl des Vatikans und riskieren am Ende sogar ihren Job.

Diverse Gemeinden in ganz Deutschland wollen am 10. Mai im Rahmen der Kampagne #liebegewinnt Gottesdienste anbieten, die Liebenden jedweder sexuellen Orientierung die Gelegenheit geben sollen, ihre Liebe segnen zu lassen. Die Initiative erklärt, dass sie damit der Empörung und dem Widerspruch gegen das römische Segnungsverbot konkrete Taten folgen lässt. In der Pressemitteilung der Initiative heißt es:

„Liebe gewinnt. Liebe ist ein Segen. Menschen, die sich lieben, werden gesegnet.“

Kreative Visuals der Aktion #liebegwinnt

Die Initiatoren machen deutlich: Als die Glaubenskongregation am 22. Februar ein weiteres Mal „Nein“ zu Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare sagte (wir berichteten), sei dies ein Schlag für Menschen auf der ganzen Welt gewesen. Für Menschen, die teilweise ihr Leben lang um ihre Art zu lieben gekämpft haben und deshalb diskriminiert wurden – auch von der Kirche. Und es sei auch ein Schlag ins Gesicht für alle Seeloger*innen und Theolog*innen gewesen, die Menschen in entscheidenden Situationen ihres Lebens den Segen Gottes zusagen.

„Angesichts der Absage der Glaubenskongregation, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, erheben wir unsere Stimme und sagen: Wir werden Menschen, die sich auf eine verbindliche Partnerschaft einlassen, auch in Zukunft begleiten und ihre Beziehung segnen. Wir verweigern eine Segensfeier nicht.“

Die Realität der Kirche – nämlich dass Segensfeiern für homosexuelle Paare oder geschiedene Menschen heimlich geschehen müssten – sei sowohl für die zu Segnenden als auch für die Kirche selbst beschämend, so die Initiatoren.

Für die Protestaktion wählten sie bewusst den 10. Mai aus. An diesem Datum ist laut ökumenischem Heiligenlexikon einer der Gedenktage des Noah. Noah gilt in der Bibel als Stammvater aller Geschlechter, Gott sandte ihm den Regenbogen als Zeichen seines Bundes. Der Name Noah bedeutet übersetzt: Der Ruhe Bringende, der Tröster.

Eine Regenbogenwelle erschüttert die Kirchenmauern

Die Priester und Gemeinden handeln damit auf eigenes Risiko: Einige progressive katholische Angestellte wurden bereits von ihren Vorgesetzten, den Vikaren und Bischöfen, abgemahnt, als sie im Zuge des Segnungsverbotes die Erklärung #mehrsegen der katholischen Priester Bernd Mönkebüscher und Burkhard Hose unterzeichneten oder zur Unterstützung ihre Kirchen mit Regenbogenfahnen schmückten. Das Protestschreiben wurde innerhalb weniger Tage von mehr als 2 000 Priestern und pastorale Mitarbeiter:innen unterstützt. Ein historischer Affront gegen die Kirchenführung im fernen Rom. Und er war nur der Anfang. Eine Petition der Katholischen Frauengemeinschaft im Diözesanverband Paderborn konnte bis gestern statt der angestrebten 3.000 Unterschriften sogar weit mehr als 4.600 Unterstützer*innen einsammeln und soll nun dem Erzbischöflichen Generalvikariat vorgelegt werden. Ähnliche Berichte sind aus vielen weiteren katholischen Gemeinden bekannt: innerhalb der Laienvertretungen der Kirche rumort es unüberhörbar.

× Erweitern Foto: Ing. Lukas D. ALBERT / CC-4.0-BY-NC-ND Priesterweihe in der Erzdiözese Wien – besonders in der jüngeren Generation stoßen Roms Alleingänge oftmals auf Unverständnis. Die römisch-katholische Kirche in Deutschland leidet unter Nachwuchsmangel. Foto: Ing. Lukas D. ALBERT / CC-4.0-BY-NC-ND

Es gibt aber auch die andere Seite in der Kirchenleitung: Bischof Franz-Josef Overbeck aus Essen erklärte beispielsweise, dass die Priester in seiner Diözese keine kirchenrechtlichen Konsequenzen zu erwarten hätten, wenn sie sich entschlössen, schwule und lesbische Paare im nächsten Monat im Rahmen der Aktion zu segnen.

#liebegewinnt sucht noch segnungswillige Paare und Pfarrer

Auf der Homepage der Initiative, die letzten Samstag online ging, werden bereits Angebote von Gottesdiensten gesammelt – Paare und Gemeinden können sich mit ihrem Segensgesuch bzw. - Angebot an die Initiative wenden, die auch eine Sammlung an biblischen und seelsorgerischen Texten und Tools für eine Segnungsfeier bereit hält:

„Am 10. Mai 2021 laden wir an unterschiedlichsten Orten in Deutschland zu Segnungsgottesdiensten ein. Dabei wollen wir niemanden ausschließen. Wir feiern die Vielfalt der verschiedenen Lebensentwürfe und Liebesgeschichten von Menschen und bitten um Gottes Segen. Ganz ohne Heimlichkeit.“