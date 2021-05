Und sie haben Gottes Liebe doch: Theologie widerlegt katholische Sexuallehre

Im Video zu Madonnas Katholizismuskritik Dark Ballett wird der transsexuelle Rapper und Tänzer Mykki Blanco für seine angeblichen Sünden gegen die biblische Lehre auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die wohl bekannteste Gotteslästerin der Moderne singt dazu:

Keep your beautiful lies 'cause I'm not concerned

{...}

They are so naive

They think we are not aware of their crimes

We know, but we are just not ready to act

The storm isn't in the air, it's inside of us

{...}

Can't you hear outside of your Supreme hoodie, the wind that's beginning to howl?