Fotograf*innengesichter – Birgit Kleber

× Erweitern Foto: Birgit Kleber „Peter Lindbergh“, 2010

Die Berliner Künstlerin Birgit Kleber inszenierte die Menschen intim und direkt in Schwarz-weiß, die sonst andere Menschen ablichten.

Darunter Größen wie Peter Lindbergh, Heidi Specker, Anton Corbijn, Nan Goldin, Richard Mosse und Wolfgang Tillmans. „PHOTOGRAPHERS“ ist ein wahrlich ungewöhnliches Buch, sieht #mensch doch jetzt die Gesichter zu den Namen, die einen womöglich schon länger begleiten, wenn Kunst und Menschen von Interesse sind.

Und sind auch mal (sehr geschätzte!) Künstler*innen wie Wolfgang Tillmans dabei, die medial ja recht präsent sind, so ist es die kunstvolle Art der Inszenierung von Birgit Kleber, die das Motiv dann so außergewöhnlich machen.

× Erweitern Foto: Birgit Kleber „Nan Goldin“, 1992

„Seit Anfang der 1990er-Jahre fotografiere ich Fotografenkolleginnen und -kollegen in Berlin und auf Reisen nach Paris und New York. Es sind zurzeit 112 Porträts, ein Who’s Who der Fotografie – Nan Goldin, Ute Mahler, Alec Soth, Cindy Sherman, Paolo Roversi, Jessica Backhaus, Wolfgang Tillmans, um nur einige zu nennen. Und viele, die inzwischen leider gestorben sind – Gisèle Freund, Michael Wolf, F.C. Gundlach, Peter Lindbergh – Fotografiegeschichte. Die Porträts sind schwarz-weiß, ich arbeite mit Tageslicht und inszenierten Körperhaltungen, die die Konzentration fördern und im besten Fall etwas für den Bruchteil einer Sekunde sichtbar machen“, so die Künstlerin über ihr Werk und das neue Buch. Ein hochwertiger Ausflug hinter die Kulissen der Fotografie mit der Kamera. Spannend!

Birgit Kleber: „PHOTOGRAPHERS“, Kehrer Verlag, Heidelberg 2023, ISBN: 978-3-96900-110-3, www.birgit-kleber.de, www.kehrerverlag.com