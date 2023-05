„Mit dem Zweiten sieht man ...“: Wurst!

×

× Erweitern Foto: ZDF / Michael Clemens Conchita legt bei der ZDF-Show „Music Impossible“ los

Foto: FJ Baur / Hilve van Mas „Le grand bleu“ Conchita Wurst Conchita kann auch erotisch ... Hier in einem Kunstprojekt von FJ Baur

Ab Ende Mai online, im Juni dann nachts im „normalen“ Fernsehen, die ungewöhnliche Musik-Show „Music Impossible“ mit der wunderbaren Conchita Wurst.

Darum geht es in der Show mit der ESC-Gewinner*in: Zwei Künstler*innen aus unterschiedlichen Genres treten gegeneinander an. „Sie stellen sich der Herausforderung, einen eigenen Song im Sound des oder der anderen zu erarbeiten und auf der Bühne zu präsentieren“, wird schriftlich verraten. Das Publikum entscheidet dann, welche Musiker*in die Aufgabe besser gemeistert hat.

Also nochmals anders als in „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Angekündigt werden für die kommenden Shows Jazzer Tom Gaebel („Ich finde die Idee faszinierend“), Schlagerstern Sarah Engels („Ich hab mir vorgenommen, einen kleinen Rap-Part mit einzubauen, und ehrlicherweise ist das auch so die größte Herausforderung für mich, denn ich glaube, ich bin zum Rappen einfach nicht geboren, aber ich werde mein Bestes geben!“), Stimmungskanone Mickie Krause („Ich möchte mich einfach von einer anderen Seite zeigen – und möchte mich natürlich auch von meiner besten Seite zeigen ...“) und Rockerin Jennifer Weist („Ich fühl mich in allen Genres zu Hause, let's go!“). Spannend! www.zdf.de

Dragqueen Conchita Wurst legt schon bald wieder bei der ZDF-Show „Music Impossible“ in den beiden neuen Folgen (3 und 4) los. Online sind sie ab Samstag, 20. Mai 2023, in der ZDFmediathek zu sehen. Im linearen ZDF-Programm wird Folge 3 am Freitag, 2. Juni 2023, um 23:30 Uhr gezeigt, Folge 4 am Freitag, 9. Juni 2023, ebenfalls um 23:30 Uhr, ausgestrahlt.