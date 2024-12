Pop-Art-Kitsch-Kunst: Romain Bergers „Fake Society“

× Erweitern Foto: Romain Berger – „Pauvre People“ 2024

Expand Foto: Romain Berger – „I See You“ 2024

Wir sind bekanntlich Fans der Kunst des französischen Fotografen Romain Berger. Hier siehst du seine brandneuen Bilder – und erfährst Neues.

„Meine Arbeiten basieren immer auf queerer Ästhetik, sie beschäftigen sich aber zudem mit tieferen Themen, die alle Menschen weit über unsere Sexualität hinaus betreffen“, verrät der Künstler im Chat mit uns. „Mit diesem Projekt hinterfrage ich unsere Beziehung zu unserem Körper, zu Berühmtheit und unserem Streben nach Anerkennung in einer Welt, in der das Aussehen und der Einfluss sozialer Netzwerke allgegenwärtig sind.“

Fürs nächste Jahr steht viel im Raum, wie uns Romain Berger mitteilte: „2025 werde ich in Luxemburg ausstellen – und ich möchte Fake Society auch darüber hinaus zum Leben erwecken. Ich suche nach Galerien in Frankreich und im Ausland, die an dieser Arbeit interessiert sind.“ www.romainberger-photography.com

× Erweitern Foto: Romain Berger – „L'ennuie des riches“ 2024

× Erweitern Foto: Romain Berger – „I Care“ 2024

× Erweitern Foto: Romain Berger – „Le berceau de la vie“ 2024

Besuch uns auf Instagram: