„Funeral Rites“ – Madonna

× Erweitern Foto: @madonna, @crfashionbook, Steven Klein La reine est de retour, Pop-Ikone Madonna ist eine Konstante in der Musikwelt.

Expand Das Bild oben stammt aus dem aktuellen „CR Fashion Book“, der Fotograf war Steven Klein

Putins Krieg in Europa. Trump in den USA. Mietenwahnsinn in den Städten. Populisten an der Macht. Vieles, was gerade passiert verunsichert. Eine Sängerin wie Madonna, die seit über vier Jahrzehnten polarisiert und – vor allem (!) – mit ihrer Musik unterhält, kann da durchaus als Konstante wahrgenommen werden, die ein Gefühl der Sicherheit und Entspannung gibt.

Und ihren Fans ohnehin mit legendären Videos, eingängigen Melodien und provokanten Texten meist tanzbare („Into the Groove“, „Turn Up the Radio“, „Give It 2 Me“ ...) oder auch mal introvertiert-mystische („Frozen“, „I Rise“, „Bedtime Story“ (ihre Top-10-Zusammenarbeit mit Björk)...) musikalische Weltfluchten ermöglicht.

Nun ist die US-Künstlerin zurück. Nicht mit Musik, noch nicht! Sondern erst mal mit einem Video für die neue Ausgabe des „CR Fashion Books“. Und das macht Lust auf mehr – vor allem auf neue Musik, die ja kommen soll (wir berichteten).

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: