AKTION: Adele und Sam Smith @ Spice Girls

The Spice Girls Kaum ein Mensch auf der Welt, der nicht ein paar der Hits dieser einstigen Girlgroup kennt

Adele (links im Bild) ist ein Spice-Girls-Fan der ersten Stunde: „Sie inspirierten mich ...“ Ohne die Band wäre sie nun nicht dort, wo sie nun stehe, zitiert etwa der SPIEGEL Adele

1994 wurde die Girlgroup gegründet, 1996 stürmte die erste Spice-Girls-Single die Charts, „Wannabe“. Bis zur ersten Trennung 2001 erschienen drei Alben, alle beinhalteten mindestens zwei UK-Nummer-eins-Hits.

Und auch das Comeback zum „Greatest Hits“-Album 2007 und die Konzerte kurz vor Corona waren ein voller Erfolg. Der 25. Geburtstag der ersten Single „Wannabe“ und des ersten Albums „SPICE“ wird gerade auf Social Media zelebriert, mit dabei sind zum Beispiel Sam Smith und auch Adele.

Sam Smith, queerer Superstern und Spice-Girls-Fan

Spice Girls

Die Spice Girls, Emma Bunton, Melanie C, Victoria **, Mel B und Geri ***, landeten Pop-Klassiker wie „Spice Up Your Life“, „2 Become 1“, „Stop“, „Holler“ oder auch „Viva Forever“ und „Who Do You Think You Are“. Das beeinflusste auch die Popstars von heute – und die feiern das im Internet! Auch du kannst mitmachen, schicke einfach ein Fanbild an: spicegirls@umusic.com

www.thespicegirls.com

** ist seit 2018 nicht mehr dabei / *** war 1998 bis 2007 nur solo unterwegs