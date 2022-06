EXAMPLE: Avantgardistischer Pop

× Erweitern Foto: BMG Example

Foto: M. Lowe Example

Ungewöhnliches für deine Ohren: Musik von Example.

Der aus UK kommende Songwriter, Sänger, Rapper und Produzent Elliot John Gleave aka Example hatte bei uns 2011 einen Hit, „Changed the Way You Kiss Me“, und landete 2013 zusammen mit den Pet Shop Boys und deren „Thursday (MINDSKAP REMIX)“ in den internationalen Charts. Besonders in Australien und UK ist der Künstler eine echte Größe!

Eine Musikart, die als eher unkommerziell gilt, Drum and Bass, klingt bei Example dank Rap- und Pop-Einflüssen ohnehin ganz wunderbar hörbar zu Hause und natürlich auf Partys und im Klub.

Gerade veröffentlichte Example sein neues Album „We May Grow Old But We Never Grow Up“, unsere Anspieltipps darauf sind „Dot Dot Dot“, „Faith“ ** und „Never Let You Down (feat. Kanine and Penny Ivy)“ und „DUMM“.

** mit dem Boney-M.-Remixer MAJESTIC