Musk Ming „西遊狂記“

„西遊狂記 (The Wild Journey to the West)“ basiere auf einer erotischen Geschichte, die er 2003 schrieb, so der Wahl-Berliner Queer. Verstehen tun wir nix, aber unterhaltsam ist das poppige Lied durchaus.

Für ihn sei seine Kunst „eine unbewusste psychologische Übertragung oder Projektion“, verriet uns einmal der in China geborene Künstler Musk Ming, der auch schon Szenestars wie LGBTIQ*-Community-Diva Chantal zeichnete und zusammen mit dem Maler, Verleger und Kuratoren Rinaldo Hopf ausstellte. Hier ist Musk Mings neues musikalisches Werk! www.muskming.com