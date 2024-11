Robbie Williams als Affe und mit BAMBI

× Erweitern Foto: L. Baron Der kommende Film „Better Man“ zeigt uns Robbies Leben und Karriere – und den Sänger von Hits wie „Angels“, „Rock DJ“, „Tripping“ und „Feel“ als Affen

Expand Foto: www.wonderchannel.it Take That Take That in den 1990ern, bei der Boyband sang Robbie zum Beispiel den Klassiker „Everything Changes“

Wir gratulieren! Heute Abend wird der UK-Sänger Robbie Williams in München mit einem DER Preise in der Unterhaltungswelt Deutschlands ausgezeichnet, dem BAMBI.

Übrigens nicht sein erstes goldenes Rehkitz. Schon zweimal bekam der Musiker, der einst bei der Boyband Take That startete, den begehrten Preis. Es gibt aber noch mehr gute Neuigkeiten: Im Januar 2025 startet sein Film „Better Man“, ein Film über sich selbst – aber er wird als Affe zu sehen sein ... Einen Soundtrack wird es ebenfalls geben, dieser erscheint schon Ende Dezember, am 27.12. soll es so weit sein. Der Film „Better Man – Die Robbie Williams Story“ entstand unter der Regie von Michael Gracey („The Greatest Showman“), darauf kann #mensch sich wirklich freuen! Wir haben hier den Trailer für dich.