The Three Degrees: „When Will I See You Again: The Best of“

× Erweitern Foto: Sony Music The Three Degrees: Fayette Pinkney, Valerie Holiday und Sheila Ferguson

The Three Degrees 1978 mit Helen Scott anstelle von Fayette Pinkney

Wieder so eine Band, deren Hits #mensch auch in Deutschland kennt, aber den Namen nicht sofort parat hat, wenn Welterfolge wie „Dirty Ol' Man“, „Jump the Gun“ **, „When Will I See Again“, „Giving Up, Giving In“ ** oder „My Simple Heart“ und „Take Good Care of Yourself“ im Radio oder auf Soul- und Discopartys erklingen.

Dabei gibt es dieses US-Trio aus Philadelphia, Pennsylvania in leicht wechselnden Besetzungen *** schon seit den 1960ern! Und König (damals noch Prinz) Charles wünschte sich die Künstlerinnen von The Three Degrees damals 1981 live bei seiner „pre-wedding party“ mit Diana. So wurde dann auch in der Presse aus The Three Degrees Charlie‘s Angels. Seit Mitte der 1980er macht die Band zwar nur noch sehr selten Musik, aber live sind sie weiterhin so erfolgreich wie mit ihren „Best of“-Alben und „Greatest Hits“-Veröffentlichungen. Eine besonders gute Zusammenstellung ist diese 2CD namens „When Will I See You Again: The Best of“. Unsere Anspieltipps sind „Set Me Free“ ** sowie „Year of Decision“ und „TSOP (The Sound of Philadelphia)" (MFSB featuring the Three Degrees)“. Für Soul und Disco Liebhaber*innen ein Muss. Große stimmen, wuchtiger Phillysound, eine treibende Bass Drum und viel, viel Seele. Großartig! thethreedegrees.com

** mit Giorgio Moroder

*** Fayette Pinkney, Valerie Holiday und Sheila Ferguson (1967 – 1976), Valerie Holiday, Sheila Ferguson und Helen Scott (1976 – 1986)

