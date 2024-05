Nur für Männer – „REVOLVER“ im Kitty

Expand Foto: M. Rädel Jaycap, Chantals House of Shame DJ Jaycap

Was, schon zehn Jahre jung? Wir gratulieren! Diese Party macht seit 2014 den ohnehin schon legendären KitKatClub mitten in Berlin noch viel verruchter und schwuler.

Denn bei der „REVOLVER Party Berlin“ im Kitty treffen sich jeden Monat die wilden Jungs, die flirthungrigen Raver, die queere Avantgarde, Muskel-Machos und andere Klubber, um zu Technolektro, House und Disco abzugehen. Auch diesen Freitag.

Mit am Start und an den Musikmaschinen sind am 17. Mai unter anderem die liebenswerte Tante Renate, Gastgeber DJ Oliver Mohns höchstpersönlich und DJ Jaycap. „Ich höre von morgens bis abends Musik, und wenn ich ein Lied fünfmal hintereinander hören kann und nicht genervt bin, dann hat es gute Chancen, in mein Set zu kommen“, so der House-Freund einmal im Interview mit uns. Was ihn gerade in Sachen Musik inspiriert, hörst du am Freitag ...

17.5., „REVOLVER – GHETTO BOYZ“, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 22 Uhr, www.revolverparty.com

Wir sind auch auf Instagram: