Sister Bliss von Faithless LIVE

Expand Foto: @thesisterbliss Sister Bliss, Faithless Von ihr stammen die bombastischen Hooklines, die Faithless berühmt machten und bis heute kopiert werden

Unter anderem mit „Oh! What a World“ und „Cantgetaman, Cantgetajob (Life's a Bitch!)“ hatte Sister Bliss schon Chart- und Klub-Hits, BEVOR es mit Faithless durch die Decke ging. Ende März kannst du ein DJ-Set von der UK-Künstlerin im angesagten Ritter Butzke erleben.

🎧 Am 29. März läutet die Musikerin in der Ritterstraße am Moritzplatz klubtechnisch den Frühling ein und entführt in ihren wunderbar-abgedrehten, wilden, mystischen, lustigen und housigen Kosmos.

Über ihre Band Faithless: Schon seit 1995 krempelt das Projekt um Produzent Rollo (er ist der Bruder von Dido) und Keyboarderin Sister Bliss mit ihren mal chilligen, mal groovigen und immer berührenden Liedern die Klubs, Radiolisten und Charts auf. Richtig los ging alles mit „Insomnia“, jenem düsteren Lied, das den Stil von House grundlegend veränderte. Es folgten Hits wie „God Is a DJ“, „One Step Too Far“, „Not Going Home“, „Bombs“, „We Come 1“, „Mass Destruction“ und „Salva Mea“. Wegweisend und stilprägend bis heute. club.ritterbutzke.com

