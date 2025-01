„Winter CSD“ in Potsdam

× Erweitern Grafik: @waehl_liebe, Foto: M. Rädel

Expand Postdam, CSD Potsdam, Regenbogen e. V. Mehr Infos hier: www.instagram.com/waehl_liebe

Der Ton wird nicht nur rauer, der Ton in der Politik und Gesellschaft wird sogar offen queerfeindlich. Daher sind Aktionen wie diese Mitte Februar wichtig, sorgen sie doch für Präsenz der LGBTIQ*-Community, machen Mut und zeigen, dass es #zusammen und vielfältig schöner ist.

„Am Samstag, den 15.2., um 11:55 Uhr gehen wir in Potsdam auf die Straße – für Respekt, Zusammenhalt und eine Gesellschaft, die von Liebe statt Hass geprägt ist“, so der Regenbogen Potsdam e. V. auf Social Media. „Jetzt ist der Moment, Stellung zu beziehen und gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen. Jede Stimme, jede Präsenz zählt!“

Der „Winter CSD“ ist ein gemeinsames Projekt des CSD Potsdam und des Regenbogen e. V., geplant sind auch Workshops: „Es muss kein elaboriertes Workshopfeuerwerk werden. Community hilft Community steht im Fokus. Du hast Lust einen Vortrag oder Workshop zu veranstalten? Hat dein Vortrag im weitesten Sinne was mit Queerness, Demokratie, Politik, Gesellschaft oder mit einem Soft Skill zu tun? Dann melde dich bei uns!“ Und das kannst du hier tun: regenbogenpotsdam@web.de

CSD, das steht für Christopher Street Day. Jedes Jahr (meist im Sommer) gedenkt die Community mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern.

Besuch uns auf Instagram: