Nachts auf der #GrossenFreiheit

Foto: M. Rädel Direkt neben der „Olivia Jones Bar“ ist der „Olivia Jones Show Club“ zu finden

Hamburg, das Tor zur Welt, die Reeperbahn und die Große Freiheit, die Tore zur bunten und queeren Kneipen-, Klub- und Burleskewelt. Dass das so ist, liegt auch an Olivia Jones und ihren Locations.

Wir besuchten die beliebte – und wie wir lernten auch beim Livegesang stimmstarke – Dragqueen Amanda Cox in der „Olivia Jones Bar“. Eine liebevoll eingerichtete Kiez-Kneipe auf der Großen Freiheit 35, die neben bester Stimmung und freundlichem Personal noch zwei Überraschungen zu bieten hat: Es gibt zwei Ausstellungsräume und Showeinlagen der gastgebenden Dragqueens.

In den Showräumen kann #mensch zum einen sehen, was es in Sachen Sexspielzeug auf dem Kiez gegeben hat und gibt, in dem anderen „Museumsraum“ widmet sich das Team der queeren Bar den legendären Fummeln, die die Betreiberin Olivia schon getragen hat – und auch ihr Make-up-Set aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist zu bewundern. Gegenüber der Bar sind die „Wilden Jungs“ zu finden, Stripshows nur für Frauen ... Direkt neben der „Olivia Jones Bar“ ist auf der Großen Freiheit 27 der „Olivia Jones Show Club“ zu finden. Hier erwartet die Besucher*innen ein buntes Programm aus Burleske, Drag und Strip. Wer Lust hat, auch als Hamburger*in, sich mal eine große Portion Spaß zu gönnen, die/der sollte hier in eine bunte Welt eintauchen, in beiden beschriebenen Locations sind auch die Preise nicht zu hoch, die „Olivia Jones Bar“ kostet zudem keinen Eintritt. www.olivia-jones.de