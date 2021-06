LAST MINUTE: Mit der Prince Charming Gay Cruise nach Kroatien!

Nach der fulminanten Jungfernfahrt im Sommer 2020 (männer* berichtete) sticht Prince Charming auch im Sommer 2021 wieder in See. Deutschsprachige Kreuzfahrten auf kleinen Boutique-Schiffen und ALL GAY! Wir sprachen mit den Organisatoren Tom und Markus über die wichtigsten Fragen.

× Erweitern Foto: princecharming.eu Prince Charming Gay Cruise

Was dürfen Gäste bei euren Reisen erwarten?

Auf den einwöchigen Reisen wird die traumhafte Inselwelt zwischen Split und Dubrovnik erkundet. Am Programm steht Erholung und Badespass, gepaart mit Gay-Entertainment und guter Stimmung unter Gleichgesinnten - sogar eine Drag-Queen wird mit an Bord sein. Ganz nach dem Motto „Weil gemeinsam Reisen mehr Spass macht!“

Wie geht ihr mit der aktuellen Corona Situation um und welche speziellen Regeln gelten bei den Reisen im Juli?

Beim Check-in am Schiff gilt „Geimpft oder Genesen?“ Bitte bring beim Check-In einen Nachweis mit. Falls nicht, benötigen wir einen negativen Testnachweis! An Bord wurden die allgemeinen Hygienemaßnahmen erhöht was Reinigung und Desinfektion betrifft. Zudem halten wir alle dazu an, die mittlerweile gut bekannten persönlichen Hygieneregeln zu befolgen. Grundsätzlich besteht laut den behördlichen Regeln in Kroatien auf dem Schiff keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wir empfehlen dies immer dann, wenn kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Ebenso besteht weder bei der Einreise nach Kroatien aus DE/AT/CH, noch bei der Rückreise in die Heimat eine Quarantänepflicht. Gästen, die Fragen zu den für sie speziell geltenden Regeln haben stehen wir gerne beratend zur Seite.

× Erweitern Foto: princecharming.eu Prince Charming Cruise

An wen richteten sich eure Kreuzfahrten und wer sind die Gäste an Bord?

Wir richten uns hauptsächlich an Gäste aus dem deutschsprachigen Raum und hatten bisher eine gute Mischung was das Alter angeht. Egal ob du alleine, mit Partner oder Freunden, an Bord kommst, bei Prince Charming GAY CRUISE kommt man schnell und ungezwungen in Kontakt! Mit einem Glässchen Prosecco im Jacuzzi sitzen und den Blick übers Meer schweifen lassen, wie könnte es schöner sein… Die Reise ist für Genießer, Gesellige, Kulturliebhaber, Sonnenhungrige und Abenteuerlustige!

Was ist der Unterschied zwischen einem Kreuzfahrtschiff und euren Boutique-Schiffen?

Unsere Schiffe sind 50 Meter ang und eher wie eine große Motoryacht und bieten in 19 stylischen und modernen Kabinen ausreichend Platz und Komfort für Gäste mit allen Annehmlichkeiten wie private Badezimmer, Klimaanlage, Bar, Küche und Personal am Schiff. Besonders beliebt bei den Gästen: Das Schiff ankert täglich in idyllischen Buchten und man(n) springt direkt von Bord aus ins Meer!

× Erweitern Foto: Taras Kornev Prince Charming Gay Cruise Gay Cruise-Veranstalter Markus und Tom (rechts)

Wie ist euer Angebot in diesem Sommer?

Wir bieten Reisen zwischen 3. und 24. Juli ’21 ab Split/Dubrovnik an. Im Reisepreis ab 1.490 pro Person sind Halbpension sowie 2 Abendessen mit Show, Programm und vieles mehr enthalten. Für Alleinreisende bieten wir Kabinen zum Teilen an, kontaktiert uns gerne bei Fragen dazu.

Wo findet man weitere Informationen und wie kann man eure Reisen buchen?

Fotos vom letzten Jahr sowie alle Infos und Buchung findet ihr auf unserer Website www.PrinceCharming.eu – wir freuen uns auf euch!

Termine: 3. bis 10., 10. bis 17. und 17. bis 24. Juli 2021