Vincenzo Galdi: Porträts und Akte

× Erweitern Vincenzo Galdi, Selbstporträt, um 1903, Albumindruck Nr. 2187 mit Bleistift und Stempel Galdi Via Sardegna 55 (presso la Via Campania), auf der Rückseite Roma, 22,5 x 16,5 cm

Expand Vincenzo Galdi, (Zuschreibung), Galdi selbst in der Pose des Heiligen Sebastian im Kreuzgang des Klosters San Domenico in TAORMINA. Um 1892 / 1893. Dieses Selbstporträt entstand wahrscheinlich während Galdis Besuch bei Gloeden in Taormina. Albumindruck Nr. 29 im Negativ, 23 x 17,5 cm

Von Mitte April bis Ende Juni können wir in der schmucken Galerie Au Bonheur du Jour in Paris homoerotische Kunst aus der Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert genießen.

Die gute alte Zeit, Biedermeier, Preußen, Queen Victoria, die Belle Époque, der Zar, der Wilhelminismus, die Pracht, der Pomp. Das 19. Jahrhundert und frühe 20. Jahrhundert steht für scheinbares Glück, für pure Schönheit sowie für Erfindungen und Entdeckungen. Weggelassen werden dabei immer: Krankheiten, Unterdrückung, Kriege, Ausbeutung und beginnender Raubbau an der Natur. Wie immer wird der Blick zurück verklärend umnebelt. Für die Reichen und Privilegierten waren dieses Jahrhundert aber durch aus wunderbar – außer #mensch fing sich einen Infekt ein oder musste zum Zahnarzt …

Der italienische Fotograf Vincenzo Galdi (1871 – 1961) stammte aus einem alten Adelsgeschlecht und erlebte noch die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und leider auch beide Weltkriege und die homophobe Nachkriegszeit. Der in Neapel geborene Queer inszenierte (meist) junge Männer erotisch und fing sie mit der Kamera ein. Ein Wagnis! Immer wieder kam es zu homophob-motivierten Skandalen, die auch seine Mitstreiter und (Kunst-)Partner Wilhelm von Gloeden oder Wilhelm Plüschow betrafen. Erst in den letzten Jahrzehnten begann die Öffentlichkeit, sein Werk zu würdigen. Mittlerweile hängen Galdis Akte in bedeutenden Museen und es erscheint Literatur über diesen großen queeren Künstler, der anfangs sogar als Fotomodel arbeitete. In Paris eröffnet Ende April eine neue Ausstellung, die sich seiner Kunst widmet: „Vincenzo Galdi – Fotografien 1895 – 1907“. Sehr junge Männer, viel weniger trainiert als heute üblich, die in ein bisschen an die Antike erinnernde Kulissen posieren. Damals ein Skandal, heute einfach schön. Wer mehr sehen will, der / die kann das auch via Buch: Nicole Canets Bildband „Vincenzo Galdi – Photographies 1895-1907 – Portraits et Nus“ (ISBN: 979-10-93837-12-3) ist gerade erschienen.

15. April bis 28. Juni, „Vincenzo Galdi – Fotografien 1895 – 1907“, Galerie Au Bonheur du Jour, Nicole Canet, 1 rue Chabanais, 75002 Paris, www.aubonheurdujour.net/expositions

