Für Disco-Liebhaber und Pop-Nerds

Foto: M. Rädel Discokugeln

Das Album „King of the World“ von Sheila & B. Devotion aus dem Jahr 1980 ist jetzt – remastered und mit vielen Bonustracks versehen – wieder zu haben. Zum Beispiel mit der Maxiversion des Welthits „Spacer“, der 2000 für Alcazars „Crying at the Discoteque“ verarbeitet wurde.

Vor vierzig Jahren wurde das Original-Album von Bernard Edwards und Nile Rodgers von Chic produziert, Chic war damals ein weltweit erfolgreicher Disco-Act und geliebt für Produktionen für andere Künstler wie Sister Sledges „Lost in Music“ sowie „He's the Greatest Dancer“. 1984 produzierten die Chic-Musiker übrigens auch Madonnas „Like a Virgin“-Album, Ende 1980 auch Diana Ross’ „Upside Down“.

„King of the World“ der französischen Sängerin Sheila und ihrer Tanztruppe verkaufte sich 1980 rund fünf Millionen Mal und erreichte in vielen europäischen Ländern die Top 10, jetzt kommen sicher noch ein paar Downloads (oder doch Alben? Die 2CD ist wirklich sehr schön!) dazu. Unsere Anspieltipps sind „Your Love Is Good (Dimitri from Paris Remix 2018)“, „Don't Go (Fred Falke Club Remix)“ und eben „Spacer“.