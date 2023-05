CoCo und Divinity, Alice und The Shredder

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Maximum #HouseLove: CoCo und DJ Divinity

Foto: M. Rädel Alice Dee

Eine der letzten Bastionen im sich rasant verändernden, vom Dämon der Gentrifizierung umworbenen Berlin: der Suicide Club auf dem RAW-Gelände, die aktuelle Heimat von „Chantals House of Shame“.

Und hier tut sich was! So werden für den 11. Mai unter anderem Alice Dee und The Shredder angekündigt, auch DJ Divinity und Emmanuelle5 werden zu erleben sein.

Ab 23 Uhr kann #mensch hier bei Gastgeberin Chantal eintauchen in eine andere Welt, als die düstere da draußen. Wohltuender Eskapismus im Discolicht, beschallt von House und Dance, bezirzt von feinen Getränken – und quirligen Queers, die ihre ersten Gehversuche in der Klubwelt machen. Hier mischen sich in die Social-Media-Bubbles, die LGBTIQ*-Subkulturen und -Szenen. Einfach grandios!

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr