Party! Alexanderplatz! Weekend!

× Erweitern Foto: M. Rädel Maria Psycho

Foto: M. Rädel GMF, Blick auf Berlin-Mitte nachts Von der Dachterrasse des Weekends aus hat man einen herrlichen Blick über Berlin

Ab Ende Juni lockt sonntags wieder eine queere Party ins Weekend am Alexanderplatz, die UP. An der Türe gibt es einen queeren Künstler der Sonderklasse: Maria Psycho aka Marcus Wolff.

Laut Mitveranstalter Oliver Mohns soll es ab dem 27. Juni soweit sein, der Klub am Alexanderplatz wird dank der UP wieder zum Community-Party-Treff. Genug Erfahrung in Sachen Nachtkultur hat er schon mit seinen Partyformaten „B:EAST“ und „REVOLVER“ sammeln können, wir sind gespannt! Ab August sind auch womöglich IM Klub Partys möglich.

× Erweitern UP im Weekend

Freuen tun wir uns auch auf Maria Psycho aka Marcus Wolff, der Performance- und Verkleidungskünstler gehört seit der Jahrtausendwende zur populären Avantgarde der Berliner Szene. Als Host von Partys im KitKatClub oder großer (internationaler!) Promi-Events ist der einst aus der Berliner Punkszene kommende Kreative immer ganz nah dran am Jetset und ein quirliger Szenestern. Laut! Bunt! Schrill! Liebenswert.

Ab 27.6., UP – the sunday club by REVOLVER, Weekend, S+U Alexanderplatz, 15 Uhr bis Mitternacht