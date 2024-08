„Rave the Planet“-Parade

Expand Foto: M. Schmidt Ein Bild vom letzten Jahr

Am 17. August, etwa 35 Jahre nach der ersten „Loveparade“, feiert Berlin wieder eine Musikart, die hier in den 1990ern extrem stark geprägt und dann (erst) weltweit erfolgreich wurde: Techno. Und all die befreundeten und verwandten Musikgenres.

Die Parade mit dem Motto „Love Is Stronger“ nächste Woche sei „eine kulturpolitische Demonstration, bei der wir uns für Frieden und den Schutz der elektronischen Tanzmusikkultur einsetzen“, so das Veranstalter*innen Team dahinter schriftlich auf www.ravetheplanet.com.

Fotos von der „Vorgängerin", der Loveparade um 2000

Die klubbige Demo für eine bessere Welt sei „ein Safe-Space, ein Ort des Respekts, der Gemeinschaft, der Selbstentfaltung, der Freiheit und der Liebe“. Daher würden jegliche Formen der „Diskriminierung, wie z. B. Rassismus, Sexismus, {…} Queerfeindlichkeit, Antisemitismus {…} und Altersdiskriminierung“ nicht geduldet. Klasse!

Los geht es um 14 Uhr auf der Straße des 17. Juni. Schon am Tag zuvor gibt es eine Party, die „REVOLVER x RAVE the PLANET“ steigt am 16. August im KitKatClub. Am 18. August räumt #mensch dann zusammen die Straßen auf, mehr dazu hier.

