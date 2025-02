Kunstaktion für Vielfalt

Expand Grafik: @waehl_liebe, Foto: M. Rädel Der Ton wird nicht nur rauer, der Ton in der Politik und Gesellschaft wird sogar offen queerfeindlich.

Und vor allem gegen rechten Populismus, der schnell Feindbilder bemüht, keine funktionierenden Lösungen hat und sich vor allem einen Dreck um Rechte und Freiheiten queerer Menschen schert.

Am 15. Februar wird deswegen bundesweit demonstriert, unter anderem in Berlin (mehr dazu hier), Potsdam (hier erfährst du mehr) und Frankfurt am Main. Hinter der Fotokunst-Aktion „Gegen Rechts“ steckt der 1991 geborene Kreative MICHA.fotografiert, Wahl-Frankfurter, Künstler und nun auch queerer Aktivist. Unter anderem DJane Käry (Bild unten) und Dragqueen Viola Bond machten mit. Klasse! Und: wichtig. micha-fotografiert.de

× Erweitern Foto: @micha.fotografiert DJane Käry „Wählt Liebe“ demonstriert mit uns am 15.2.2025 auf dem Römer in Frankfurt um 5 vor 12 Uhr gegen Rechts“ DJ Käry

× Erweitern Foto: @micha.fotografiert Viola Bond: „Setzt ein Zeichen für Freiheit und Gleichberechtigung! Bald ist Bundestagswahl. Nutzt eure Stimme, um für eine Gesellschaft einzustehen, die für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte steht. Jede Stimme zählt – wählt mit Bedacht und setzt ein klares Zeichen für Solidarität statt Spaltung!“

