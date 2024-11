DJ Eleete – Dreimal Musik

×

Unsere Startipps mit DJ Eleete. Diesen Wahlberliner Techno-House-DJ kannst du vom „HustlaBall“, aus dem „Irrenhouse“ oder auch aus dem KitKatClub kennen. Im zarten Alter von vier Jahren begann sich seine Liebe zur Musik zu zeigen, als DJ Eleete, damals noch im Rhein-Main-Gebiet beheimatet, mit Percussion-Instrumenten begann. Der Liebe zur Drum ist er treu geblieben, wenn es mittlerweile auch eher um Bass Drums geht, der Pulsschlag der Klubmusik.

„Ich hatte schon immer das Bedürfnis, andere Menschen an meinem Musikgeschmack teilhaben zu lassen, als DJ und vor allem als Produzent kann ich das sehr gut ausleben“, so DJ Eleete im Chat mit uns. „Ich spiele Techhouse und Techno, liebe beides, in meinen eigenen Tracks finden sich Elemente aus beiden Richtungen. Meistens sind meine Sets voll mit treibender, bass- und vocal-lastiger Musik.“ Wir haben hier drei Tracks für dich, die uns der Wahlberliner ans Herz legte, mit dabei ist auch Sonique, die früher bei S'Express sang.

Billy Kenny – „Trippy“: „Eine super Mischung aus Techno- und House-Elementen, bringt den Dancefloor jedes Mal zum Kochen.“

Vintage Culture u. a. – „Tina“: „Einer meiner Lieblingstracks für den Switch vom groovigen zum härteren Teil des Abends. Danach kann es so richtig losgehen.“

Sonique, BEC – „It Feels So Good (BEC Remix)“: „Absoluter Geheimtipp und jedes Mal ein besonderer Moment. War schon einmal Closing-Track im KitKat und hat für eine unfassbare Energie zwischen mir und den Menschen auf dem Floor gesorgt.“

*Interview: Michael Rädel

Und hier geht es zu seiner eigenen Musik: soundcloud.com/realeleete. de.ra.co/dj/eleete

