Hapes Bühnen-Comeback

2021 wird der Nikolaustag noch schöner, denn Hape Kerkeling feiert sein Bühnen-Comeback im Fernsehen.

„Ich lese aus meinem Buch ‚Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich‘ und ich beantworte die Fragen des Publikums. Alle Fragen. Egal, was dem Publikum auf den Nägeln brennt“, so der queere Comedian, Buchautor und Entertainer Hape Kerkeling.

„Danach gibt es noch eine Show hintendran, die von Dunja Hayali moderiert wird. Auch hier greifen wir nochmal Fragen auf. Und ich singe erstmals live zwei Lieder aus meinem neuen Album ‚Mal unter uns…‘. Das wird ein extrem amüsanter und kurzweiliger Abend!“

Ende Oktober erschien Kerkelings neues Album „Mal unter uns ...“. Schon ein Blick auf die Liederliste macht klar: Hier steckt Idee und Herzblut dahinter. Titel wie „Gudrun“ (seine zweitbeste Freundin, sie wird auch in seinem aktuellen Buch „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“ thematisiert), „Sexy wenn ich tanz“ und „Glaub an Dich“ können doch nicht lügen, oder? „Musik war schon immer meine große Leidenschaft! Dass ich nun ein Album mit meinen persönlichen Lieblingsliedern aufgenommen habe und diese auch noch mit tollen Geschichten in die deutsche Sprache bringen kann, macht mich sehr stolz – das ist das persönlichste Album meines Lebens!“

Hape Kerkeling (geboren am 9. Dezember 1964 in Recklinghausen) ist ohne Frage der bekannteste Komiker (Horst Schlämmer) und TV-Moderator Deutschlands. Der Buchautor („Ich bin dann mal weg“, „Der Junge muss an die frische Luft“ ...), Gelegenheitstransvestit (Uschi Blum, eine Art Parodie auf Andrea Berg) und Pilger wird von (fast) allen gemocht.

6.12., „Ein Abend mit Hape Kerkeling“, VOX, 20:15 Uhr