Hygiene, Dank und Spaß verbinden

Foto: Eurocreme.com Valentinstag Boy Daddy Komm, mach deinem Daddy eine Freude ...

Bei all dem Leid und der Tragik, die die Corona-Pandemie und ihre Folgen brachten, es ist gut, dass sich nun (fast) jeder mehr Gedanken macht über Hygiene und Sauberkeit. Wie oft sind viele mit U-Bahn-Händen in der Betriebsküche verschwunden oder haben nach dem „kleinen“ Klogang die Griffel nicht gesäubert? Dreck und Bakterienbefall sieht man oft nicht, Viren schon gar nicht.

Und jetzt merkt man, dass es dann doch ganz einfach ist, sich häufiger die Hände zu waschen, dass es etwas bringt, auf Sauberkeit zu achten – auch die Grippewelle wurde dank der Maßnahmen aufgrund von Corona schnell eingedämmt. Sauberkeit nützt. Und sie kann auch duftend Spaß machen.

In Sachen Hygiene und Körperpflege gibt es eine Fülle an Produkten, die sich auch hervorragend als Geschenk eignen. Zum Beispiel die Produkte des queeren und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmens LUSH. Passend zum anstehenden Vatertag – eigentlich ein Tag, an dem die Christen Jesu' Aufsteigen in den Himmel zu „Gottvater“ feiern – gibt es da auch die „Superdad Badebombe“, damit kannst du deinen Vater oder deinen „Daddy“ erfreuen. Auch schön: das „Dirty Bartöl“, es muss eben nicht immer Bartwichse sein ...

Foto: LUSH lush

„Superdad Badebombe“: Wirkungen / Inhaltsstoffe

• linderndes Sandelholz erzeugt in Kombination mit wärmendem Guajakholz einen Duft, der umarmt und beruhigt

• meditatives Olibanumöl hilft selbst den geschäftigsten Vätern dabei, runterzukommen

• die Badebombe ist frei Mikroplastik und kommt ohne Verpackung aus

Foto: LUSH LUSH

„Dirty Bartöl“: Wirkungen / Inhaltsstoffe

• Illipébutter spendet Feuchtigkeit, Vitalität und Elastizität

• leichtes Bio-Jojobaöl bedeckt die Barthaare mit einer luftigen Schicht, bringt Glanz und lässt dich deinen Bart leichter zwirbeln und legen

• auch das Bartöl kommt ohne Verpackung(-smüll) aus

www.lush.com

Passend zum Thema gibt es jetzt noch ein Badezimmer-Video mit Madonna und Ellen DeGeneres ...