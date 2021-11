Vladimir Burlakov präsentiert seinen Mann

× Erweitern Vladimir Burlakov (rechts) und sein Lebensgefährte Martin

Foto: M. Rädel Liebe

Erstmals zeigte der Star aus „Beat“, „Die Hebamme“, „Oktoberfest 1900“ und „tatort“ seinen Liebsten. Anlass war die „GQ Men of the Year“-Gala, die gestern in Berlin stattfand.

„Wir haben uns beide heute bereit gefühlt“, verriet der Schauspieler dazu den Kollegen von t-online: „Heute haben wir gesagt, wir sind bereit, diesen Schritt zusammen zu gehen.“

„Ich glaube, es braucht unterschiedliche Beispiele und unterschiedliche Personen, die Mut zeigen, dazu zu stehen. Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen, wie es sollte“, zitiert der ORF den am 22. Juli 1987 in Moskau geborenen Star, der nun für viel und vor allem notwendige Sichtbarkeit sorgen wird. Wunderbar! Wir gratulieren dem Paar und dem Schauspieler zu dem Mut, sich zu outen, es ist immer noch ein Schritt, der viel Überwindung kostet.