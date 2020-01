Kilian Kerner, Joop und das Kraftwerk

Foto: M. Rädel Fashion Week Modenschau Kilian Kerner

Der Ort der meisten Modenschauen der Fashion Week im Januar 2020 ist das Kraftwerk in Berlin-Mitte – übrigens auch die Heimat des Technoklubs Tresor. Hier trafen wir auf Sterne wie Schauspieler Lukas Sauer, Dragqueen Ellie Caballé, DJ Divinity und viele bekannte TV-Gesichter. Die Mode stand aber im Vordergrund!

Gestern präsentierten hier Kilian Kerner seine neue Kollektion. Wir sprachen mit ihm.

Foto: M. Rädel Ellie Caballé Fashion Week Dragqueen Ellie Caballé war einer der Hingucker im Publikum

„Es hat viele Elemente aus Märchen wie Schneewittchen, es ist jetzt aber keine Feenkollektion“, verrät Designer Kilian Kerner über die Mode, die er im Rahmen der 2020er Fashion Week Berlin zeigte. „Die Hauptinspiration war tatsächlich Bibi Blocksberg, die ja dieses Jahr ihren 40. Geburtstag feiert, ihr Farbschema – weiß-grün – ist das, an das ich mich gehalten habe.“

Foto: R. Kater Kilian Kerner

Diese Zusammenarbeit sollte nicht überraschen, immerhin hat Kilian Kerner sogar schon bei einem Hörspiel mitgemacht und auch Bibi-Blocksberg-Kollektionen entworfen. „Wie würde Bibi als erwachsene Frau aussehen, das war der Ansatz zur Kollektion“, verrät der Modedesigner, der 2019 nach drei Jahren Pause sein Comeback auf der Fashion Week feierte.

Foto: M. Rädel Fashion Week Modenschau Kilian Kerner

Ebenfalls auf der Fashion Week zeigte Wolfgang Joop** seine Mode („Looks by Wolfgang Joop“). Die Designer kennen sich: „Wir trafen uns schon ein paar Mal zum Essen, ich bin schon immer ein Fan seiner Kunst, seine Mode geht ja in die Kunstrichtung. Bei der ersten Verabredung war ich sehr aufgeregt ... Er wurde in einer Zeit groß, als man noch vieles erfinden konnte, wirklich neu erfinden ist ziemlich schwierig heute.“ Nun, Kilian Kerner überrascht uns immer noch, auch mit seiner neusten Kollektion.

Eine Modestrecke mit Kollektionsbildern folgt. www.kilian-kerner.de, mbfw.berlin

**Wolfgang Joop (*18.11.1944) ist einer der erfolgreichsten und populärsten deutschen Designer. Seit den 1980ern ist der Potsdamer erfolgreich, erst mit JOOP!, dann mit Wunderkind und jetzt versucht er es mit Looks.