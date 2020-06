ModeTalk: Designer Joseph Auren

Foto: P. Dobias Joseph Auren

Unterwegs im Friedrichshain in Berlin wurden wir auf die Mode von diesem Designer aufmerksam. Und er hatte sogar etwas Zeit.

Was oder wer hat dich am meisten inspiriert?

Beim Entwerfen meiner Stücke ist es meist so, dass ich Inspiration etwa durch Wolkenkratzer und allem finde, was an Zukunft erinnert und Höhe ausstrahlt. Vor allem inspirieren mich geometrische Linien. Meine Kollektion besteht aus Schwarz und Weiß. Schwarz bedeutet Klassik und Weiß bedeutet für mich Reinheit. Ich liebe es, die Modewochen in Mailand und Paris zu besuchen. Das bringt mir etwas.

Hast du ein Lieblingsstück in der Kollektion?

Ich liebe diesen langen Mantel, er ist futuristisch und funktional. Die männliche Figur wird hervorgehoben.

Denkst du, Berlin ist eine Modestadt? Berlin ist sehr fokussiert auf urbane und moderne Kunst. Sie ist bereits eine Modestadt. Ich glaube an Berlin, es ist ein guter Modestandort, der im Wesentlichen auf Kultur und reicher Geschichte basiert.

Was ist deine Lieblingsstadt in Deutschland?

Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist mit Sicherheit Berlin. Die Lebensqualität ist hier großartig, es gibt eine Vielzahl von Grünflächen. Berlin ist für mich eine multikulturelle und weltoffene Gesellschaft. Und ich liebe das Geschäftsviertel mit all den Hochhäusern, die mich für meine Kollektion inspiriert haben.

*Interview: Michael Rädel

