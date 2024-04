DEEP 1st ANNUAL & SUMMER-CLOSING

BiMän (Springstoff / WUT / München) | Erhyc (DEEP) | Pinay Colada Drag-Host

Expand Foto: DEEP DEEP Mai

Zwei Tage nach dem Tag der Arbeit ist schon wieder ein Feiertag! Schließlich wird DEEP ein Jahr alt – und das wollen wir ausgiebig zelebrieren. Zur Feier des Tages geben BiMän vom WUT-Frauenkollektiv und Gastgeber Erhyc in der DJ-Kanzel alles. Unsere deepen Tech-Sounds erklingen heute Abend übrigens vorerst zum letzten Mal, denn DEEP macht auch dieses Jahr wieder drei Monate Sommerpause von Jun-Aug, um für die neue Club-Saison ein tolles DEEP-Programm auszuarbeiten. Erst am Freitag 6. September zum Season-Opening 2025 öffnen sich wieder die Türen zu DEEP mit einem very special guest - selbstredend. Viva Italia! – mehr verraten wir dazu noch nicht, denn das ist Zukunftsmusik - bleiben wir im Mai: Diesmal komplettiert, neben Saulo & Eric aka Erhyc als Gastgeber, die wunderbare Pinay Colada das Begrüßungs-, Wohlfühl- & Feier-Komitee für die regenbogenbunte Community.

Pinay Colada aka Babygirl stammt ursprünglich aus dem hohen Norden unserer Republik, konkret aus Flensburg, lebt seit 2016 in München und ist seit 2018 fester Bestandteil in der Münchner Drag-Szene. Pinay ist nicht nur bekannt für ihre Tanz-, Gesangs- und Show-Einlagen, sondern v.a. für ihre hohe Ansteckungsgefahr, „zu feiern wie die letzte Hafennu...!“

Und um alle zum Tanzen zu bringen, setzt die gesellschaftspolitisch aktive BiMän ihre Musik zum Start in die Nacht so geschickt ein, dass die Matrix von Musik, Party und Bewusstsein ganz neu geschrieben wird. Anschließend übergibt BiMän das Zepter an Deep-Gastgeber Erhyc, der wieder seine neuesten Entdeckungen auspackt und seine eigene Formel findet, bei der garantiert kein Bein stillsteht.

22 - 24h Eintritt frei

00 - 04h DEEP Eintritt 16€ bar / 17€ unbar

04 - 10h PALAIS CLUB Eintritt 16€ bar / 17€ unbar