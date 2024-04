× Erweitern © Linus Cuno, 2024 live @ Privatclub

Linus Cuno singt vom Zweifel, der ihn lange fesselte.

Vom Korsett freikirchlicher Überzeugungen, aus dem sich der heute offen schwule Sänger und Songwriter befreit hat. Von unterdrückten Gefühlen. Unerreichter Liebe (natürlich). Vor allem aber davon, wie er diese Fesseln sprengt.

Vom Monster in seinen Schuhen, das sich frei getanzt hat.

Immersive Videos, opulente Kostüme und eingängige Songs, die irgendwo zwischen Pop, R&B, Soul und Elektro changieren, sind Teil seiner Show.

Tiefgründig. Akustisch. Visuell.

„Alles, immer, zur gleichen Zeit!“ lautet Linus Cunos Motto. Und so überrascht es kaum, dass sich die anfänglichen Wohnzimmerkonzerte zu einem einnehmenden, multidimensionalen Bühnenprogramm entwickelt haben.

Begleitet wird der Sänger und Songwriter von Schlagzeuger Robin Ketterer und Bassist Carl Kossmer. Gemeinsam bieten die aufstrebenden Musiker einen energetischen, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend, an dem kein Bein ruhig stehen bleibt, an dem vielleicht so manches Monster geweckt wird.