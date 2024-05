Queeres Wohnzimmer: Freier Kopf, für sorgenfreien Sex

Sex ist wichtig für Körper und Psyche. Aber ein Dschungel aus Krankheiten, Moral, Anforderungen und Normen umgibt uns. Hier spricht mal einer offen über alles und schlägt eine Schneise durch das Dickicht.

Sex ist wirklich wichtig für Körper und Psyche. Doch mit freiem Kopf vögeln zu können fällt den meisten schwer. Schon das Wort „Vögeln“ ist ein Taboo-Bruch. Viele Fragen, viele Sorgen, gar Ängste und die meisten davon unbegründet. Warum unbegründet? Reden wir drüber.

Wie hoch ist denn jetzt die Gefahr sich mit Krankheiten anzustecken? HIV, da ist viel passiert, aber betrifft dich das? Und was ist eigentlich PrEP genau? Und vielleicht hast du eine geheime Vorliebe, von der niemand wissen darf, weil sie dir so absonderlich vorkommt. Aber bist du wirklich so allein damit?

Wenn du möchtest, musst du NICHTS von dir preisgeben, du kannst einfach nur zuhören. Der Benni führt euch in den Kaninchenbau der Lüste und gibt eine zwanglose Rundtour. Aber natürlich freut er sich über jede mutige Frage.