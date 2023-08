Amerikanisches Rotes Kreuz beendet Blutspendebeschränkungen für Schwule

× Erweitern Foto: Rahul Sapra / pexels.com

Das Amerikanische Rote Kreuz gab am Montag bekannt, dass es schwulen und bisexuellen Männern ab sofort erlaubt, Blut zu spenden, ohne Einschränkungen, die sich speziell gegen sie wegen ihrer sexuellen Orientierung richten.

"Das Rote Kreuz feiert diesen historischen Schritt als bedeutenden Fortschritt und setzt sich weiterhin für einen integrativen Blutspendeprozess ein, der alle potenziellen Spender mit Gleichheit und Respekt behandelt und gleichzeitig die Sicherheit der Blutversorgung gewährleistet“, so die humanitäre Organisation in einer Erklärung. Die Änderung der Richtlinien folgt einer aktualisierten Anleitung, die von der US Food and Drug Administration (FDA) im Mai angekündigt wurde, und soll den Kreis der zur Spende berechtigten Personen erweitern.

Nach der neuen FDA-Richtlinie zur individuellen Beurteilung werden alle potenziellen Spender nach neuen oder mehreren Sexualpartnern in den letzten drei Monaten gefragt. Wenn sie angeben, in den letzten drei Monaten einen neuen Sexualpartner oder mehr als einen Sexualpartner gehabt zu haben, werden sie gefragt, ob sie in den letzten drei Monaten Analverkehr hatten. Wenn die letzte Frage bejaht wird, werden sie gebeten, ihre Blutspende zu verschieben.

Penetrativer Analverkehr birgt ein höheres Risiko für die Verbreitung vieler Arten von sexuell übertragbaren Krankheiten, da die dünne Auskleidung des Anus leicht beschädigt werden kann, was ihn anfälliger für Infektionen macht. Die neuen Vorschriften ersetzen Maßnahmen, die Männer, die Sex mit Männern (MSM) haben, oder Frauen, die Sex mit MSM haben, für zeitlich begrenzte Aufschübe auswählten.

Andrew Goldstein, ein Krebsforscher aus Los Angeles, der in jüngeren Jahren regelmäßig Blut gespendet hat, bevor er aufgrund der früheren FDA-Richtlinien als schwuler Mann nicht mehr spenden durfte, begrüßte den Schritt. „Es bedeutet mir sehr viel, dass ich wieder Blut spenden kann", sagte Goldstein, der 2021 an einer klinischen Studie teilnahm, die den Weg für die neue Richtlinie ebnete. Nach Angaben des Roten Kreuzes benötigt in den Vereinigten Staaten alle zwei Sekunden jemand Blut oder Blutplättchen, sei es für eine Operation, eine Krebsbehandlung, eine chronische Krankheit oder eine traumatische Verletzung. *AFP