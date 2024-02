Argentinische Trans-Aktivistin Cecilia Gentili gestorben

Die argentinische Trans-Aktivistin Cecilia Gentili, die für ihren Kampf für die Rechte von Transgender-Personen und Sexarbeitern in New York bekannt war, ist im Alter von 52 Jahren gestorben, wie ihre sozialen Netzwerke bekannt gaben. "Unsere geliebte Cecilia Gentili ist heute Morgen verstorben und wird im Geiste weiter über uns wachen", heißt es in einer Nachricht auf ihrem Instagram-Account, die am Dienstagabend verfasst wurde. Im Alter von 12 Jahren outete er sich als schwul; an der Universität in Rosario lernte er zum ersten Mal eine Trans-Person kennen und begann, sich als Transgender zu identifizieren.

Die in der Stadt Gávez in Santa Fe geborene Aktivistin, die zwischen ihrem sechsten und zehnten Lebensjahr von einem Nachbarn sexuell missbraucht wurde, zog im Alter von 26 Jahren nach New York, wo sie die Organisation DecrimNY mitbegründete, der es gelang, Sexarbeit zu entkriminalisieren und ein Gesetz aufzuheben, das Landstreicherei für Prostitution unter Strafe stellte und das Kritiker lange Zeit als Instrument zur Verfolgung von Transgender-Personen allein aufgrund ihres Aussehens angeprangert hatten.

× Erweitern Foto: Kena Betancur / AFP CeciliaGentili Cecilia Gentili 2022 in New York

Sie hatte auch prominente Positionen in gemeinnützigen Organisationen wie LGBTQ GMHC und APICHA inne, die sich mit der AIDS-Prävention befassten. Außerdem war sie Mitbegründerin einer kostenlosen Klinik für Sexarbeiterinnen und gründete 2019 Trans Equity Consulting. Zum Tod der "Ikone der Trans-Bewegung", wie die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, sie auf ihrem X-Account nannte, gingen zahlreiche Nachrichten von LGBTQ+-Rechtsorganisationen ein. Die New Yorker Gesundheitsbehörde wies außerdem darauf hin, dass die Aktivistin eine "glühende Verfechterin von Trans- und Queer-Gemeinschaften und allen marginalisierten Menschen" war.