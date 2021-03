Die Jugend von heute! Beyond the Binary ...

US-amerikanischen Umfragen zufolge sind junge Menschen davon überzeugt, dass geschlechtsspezifische Binärdarstellung veraltet sind. Sie gehen mit traditionellen Geschlechterrollen viel fließender um.

Im Rahmen der Studie mit dem Titel „Gender: Beyond the Binary“ haben Forscher*innen im Auftrag der Werbeagentur Bigeye mehr als 2.000 US-Erwachsene aus verschiedenen Generationen, Geschlechtsidentitäten, sozioökonomischen Hintergründen und geografischen Standorten zu ihren Einstellungen über Geschlechtsidentität und -ausdruck befragt.

Die Hälfte der Generation Z und drei von fünf Millennials sind der Ansicht, dass traditionelle Geschlechterrollen und Bezeichnungen im Zusammenhang mit der geschlechtsspezifischen Binärdarstellung veraltet sind und dass die amerikanische Gesellschaft das Geschlecht in den kommenden zehn Jahren weniger mit stereotypen Persönlichkeitsmerkmalen, Produkten und Berufen in Verbindung bringen wird.

Adrian Tennant, leitender Forscher und Vice President of Insights bei Bigeye, erklärte, die Studie sei „eine Momentaufnahme des breiten Generationsspektrums von Meinungen und Überzeugungen zur Geschlechtsidentität und zum Geschlechtsausdruck in den Medien, die wir täglich über TV, Werbung und Online-Plattformen konsumieren“.

„Während die Mehrheit der Amerikaner Cisgender ist, glaubt ein erheblicher Prozentsatz der jüngeren Generationen, dass der Begriff der Identität fließend und entschieden nicht traditionell ist.“

Die Ergebnisse der Umfrage geben noch weitere interessante Einblicke in Bezug auf das Geschlecht. So befürworten Eltern, die zwischen 18 und 55 Jahre alt sind (Generation Z, Millennials und Generation X), eher eine geschlechtsfreie Früherziehung als Eltern ab 56 Jahren und 73 Prozent der cis Mütter sind dafür, dass Kinder geschlechtsneutral spielen sollen.

Eine Umfrage kommt selten allein

Die Ergebnisse der Umfrage von Bigeye stimmen mit anderen aktuellen Untersuchungen über die Einstellung der Generationen zur Geschlechtsidentität, Pronomen und Geschlechtsbezeichnungen überein.

Die führende Organisation in den Vereinigten Staaten für Krisenintervention und Suizidprävention bei LGBTQ-Jugendlichen unter 25 Jahren veröffentlichte im Sommer 2020 eine nationale Studie zur psychischen Gesundheit von LGBTQ-Jugendlichen in den USA. Die Ergebnisse des National Survey on LGBTQ Youth Mental Health 2020 von Trevor Project zeigten, dass 75 Prozent der LGBTQ*-Jugendlichen immer noch Pronomen verwenden, während etwa ein Viertel der Befragten ein geschlechtsneutrales Pronomen oder eine Kombination aus Pronomen von ihm, ihr und ihnen verwendet – Tendenz steigend.

Laut einer Studie des Williams Institute der UCLA School of Law aus dem Jahr 2016, einem LGBTQ*-Thinktank, sind schätzungsweise 0,6 Prozent der Amerikaner trans* oder gender nonkonform, was bedeutet, dass ungefähr 1,4 Millionen Menschen unter dieses Spektrum fallen.

Eine weitere Studie über die Generation Z wurde ebenfalls 2020 von der Dating-App Tinder veröffentlicht. Sie ergab, dass ein Drittel der Befragten in den letzten drei Jahren viel offener für Dates mit verschiedenen Geschlechtern geworden ist. Diese Personen wählten bei der Erstellung ihres Profils (die App bietet auch eine Funktion „Mehr Geschlechter“, die eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten enthält, aus denen Benutzer auswählen können) auch viel häufiger mehr als eine sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität.